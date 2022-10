﻿Vier Wochen nach Großbrand in Rostock: Was über den Vorfall bislang bekannt ist

Der Großbrand auf einer Baustelle im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen hat Anfang September zahlreiche Rettungskräfte und Anwohner in Atem gehalten. Heute – vier Wochen später – laufen die Arbeiten für das neue Wohnquartier wieder auf Hochtouren. Welche Auswirkungen das Feuer auf den Fertigstellungstermin hat.

Rostock. Die Kräne hoch über dem neuesten Quartier im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen – sie drehen sich wieder. Vier Wochen nach den Explosionen auf dem Dach eines Rohbaus der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro scheint der Alltag auf der Baustelle eingekehrt zu sein. Spuren aus der Brandnacht sind kaum mehr vorhanden.

Geblieben sind aber die Erinnerungen an das Geschehen. Und die sitzen zum Teil noch tief, wie Maike Hennig berichtet, als sie am Dienstagnachmittag an der Möllner Straße entlangspaziert. Von ihrem Wohnzimmerfenster habe die Lichtenhägerin beobachtet, wie nach dem Vorfall Anfang September eine dichte Rauchwolke über den Rostocker Nordwesten zog. "Zuvor gab es mehrere Knalle und Flammen schossen in die Luft", beschreibt die 38-Jährige.