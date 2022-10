Nach den Hakenkreuz-Schmierereien an einem Rostocker Wohnhaus fühlen sich die dort lebenden ukrainischen Flüchtlingen nicht sicher, wünschen sich mehr Schutz. Sie seien angesichts des Brandes einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf sehr besorgt. Die Polizei handelt.

Nach Hakenkreuz-Schmierereien in Rostock: Polizei bewacht Flüchtlingsunterkunft in Halloween-Nacht

Rostock. Nachdem am Sonntag an einem für ukrainische Flüchtlinge genutzten Wohnhaus in der Rostocker Innenstadt Hakenkreuz-Schmierereien festgestellt wurden, erhöht die Polizei vorübergehend ihre Präsenz vor der Unterkunft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, werden in der Halloween-Nacht dauerhaft Beamte das Objekt bewachen. Bereits in der Nacht zu Montag hatte die Rostocker Polizei ihre Präsenz erheblich erhöht, um Übergriffe auf das Wohnhaus oder die dort untergebrachten Personen zu verhindern.

Ziel sei es, das Sicherheitsempfinden der verunsicherten Bewohner zu stärken, hieß es. Die Geflüchteten wünschen sich mehr Schutz. Sie sähen zwar ab und zu ein Polizeiauto vorbeifahren, twitterte der Vorsitzende des Migrantenrats Rostock, Seyhmus Atay-Lichtermann, am Sonntag nach einem Gespräch mit fünf Bewohnerinnen. „Für die erste Zeit wünschen sie sich eine ständige Polizeipräsenz, die aber nicht gegeben ist.“

