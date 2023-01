﻿Abriss startet: Was mit dem Brandhaus am Doberaner Platz passiert – und wie es für die Besitzer weitergeht

Rund anderthalb Jahre nach dem verheerenden Brand am Doberaner Platz starten in der Rostocker KTV die Abrissarbeiten: Wo einst Hausnummer 18 war, wird bald nur eine Lücke sein. Es gibt bereits Pläne für den Wiederaufbau des Hauses. Im Gespräch sind etwa neue Mietwohnungen am Hotspot des Szeneviertels.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Es ist der Start in die Woche in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt – und laut auf der Baustelle an der Ecke zum Doberaner Platz. Schutt poltert eine Rutsche herunter. Menschen mit Helmen rufen: „Achtung!“ Wer den Blick hebt, sieht, wovor sie warnen. In luftiger Höhe baumelt ein meterlanger Holzbalken, jahrzehntealt und handgehauen, an einem Kran. Der hat in letzter Zeit ganze Arbeit geleistet: Das Dach des Hauses, dessen Bestandteile hier abtransportiert werden, ist bereits Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir reißen ab, Etage für Etage“, erklärt Katharina Jens und blickt ungläubig hoch auf das Teil, das einst ihr Zuhause stützte. Jahrelang wohnten mehrere Generationen der Familie ihres Mannes dort zusammen, bis ein Brand alles verändert hat. Nun geht es an den Neuanfang, das Gerüst drum herum etwa werde schon in den kommenden Tagen Geschichte sein: „Wir haben den Wunsch, bis spätestens März eine Freifläche zu schaffen, damit wir mit dem Wiederaufbau anfangen können.“ Entsprechende Voranträge seien gestellt.

Das neue Gebäude bedeutet für Rostocker womöglich mehr Mietwohnungen am Hotspot des Szeneviertels. Denn ein Teil der ehemaligen Bewohner zieht laut der 38-Jährigen in Betracht, nicht wieder in Hausnummer 18 einzuziehen – sondern mit dem Umbau Platz für andere zu schaffen. Für eine Entscheidung brauche es zunächst die abschließende Beurteilung durch alle Gutachter.

Das Haus Doberaner Straße 18 wird derzeit zurückgebaut. Seit einem Brand ist es stark beschädigt. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Hausbrand in der KTV: Teile des Gebäudes bleiben

Rund anderthalb Jahre ist es her, dass das Haus an der Ecke zum Doberaner Platz Feuer fing. Der Grund: ein Unfall bei der Reparatur eines Lithium-Ionen-Akkus im Fachgeschäft im Erdgeschoss samt Explosion. Die Bewohner mussten mit ansehen, wie Inventar und Erinnerungen zerstört wurden – und verloren außerdem ihre Hündin Ruby.

Was am 27. Mai 2021 geschah Zwei Tage war die Feuerwehr im Mai 2021 vor Ort, um die Flammen am Doberaner Platz zu löschen und die Einsatzstelle zu sichern. Die Ursache für den Brand war schnell benannt. Der Besitzer des Geschäftes unter den Wohnungen gab an, ein Akku sei explodiert, ein halbes Jahr später bestätigte das ein Gutachter. Der Ladenbesitzer aber tat aus Sicht der Staatsanwaltschaft alles Notwendige, um das Feuer zu verhindern – leider erfolglos. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

Was von den vier Wänden nach den Flammen und Löscharbeiten übrig geblieben ist, kommt auf der Baustelle kurz vor dem Neustart auf einen separaten Stapel. Zwar sei vieles durch den Brand zu „teurem Sondermüll“ geworden. Allerdings behält die Familie laut Katharina Jens zum Beispiel Balken, Steine und Ziegel. Das Ziel: die alte Baumaterialien im neuen Gebäude wieder einsetzen. „Uns ist wichtig, dass Geschichte und Atmosphäre erhalten bleiben“, erklärt die 38-Jährige. „Da war mal ein Bauernhaus an der Stelle, das hat man gefühlt.“ Um dieses Gefühl wiederherzustellen, habe es bereits Gespräche mit einem Architektenbüro gegeben.

Für alles, was die Profis dann nicht verwenden können, gelte eBay-Kleinanzeigen als Mittel der Wahl – eine Zero-Waste-Strategie aus Nostalgie.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiederaufbau löst bei Rostockerin gemischte Gefühle aus

Mit dem Verlust des Eigenheims und dem damit verbundenen Wiederaufbau gehen noch immer viele Emotionen einher. Katharina Jens, die mit Ehemann Gunnar und den beiden Söhnen Tyron und Malte im Dachgeschoss wohnte, meidet den Ort noch immer. Für sie hätten die Ereignisse – wie für die anderen neun betroffenen Familienmitglieder, die in dem Haus lebten – eine posttraumatische Belastungsstörung zur Folge gehabt. „Ich kriege hier alles, von Herzrasen über Heulattacken“, berichtet die Rostockerin.

Der Neustart fühle sich deshalb einerseits bedrückend an, andererseits befreiend. „Es geht voran, der Spuk hat bald ein Ende“, sagt die 38-Jährige. Ihre Lippen formen ein breites Lächeln.

Tyron, Katharina und Gunnar Jens vor dem Brandhaus am Doberaner Platz © Quelle: Katharina Ahlers

„Natürlich will die Familie wieder zusammenrücken“

Es ist Hoffnung, die aufblitzt, denn Familie Jens versucht, nach vorn zu schauen. Die Generationen wohnen mittlerweile über die ganze Hansestadt verstreut – und das sagt einigen zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katharina Jens etwa lebt mit neuem Hund seit dem Vorfall im Mai 2021 in Schmarl und fühlt sich dort wohl. Das ist, neben fehlenden Gutachten zur genauen Schadenssumme, einer der Gründe, warum die Beteiligten über Mietwohnungen nachdenken. „Wo wir jetzt wohnen, gibt es Parkplätze“, betont sie mit einem Augenzwinkern und ergänzt: „Natürlich will die Familie wieder zusammenrücken – ob das passieren wird, steht aber noch in den Sternen.“