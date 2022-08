Tyron, Katharina und Gunnar Jens vor dem Brandhaus am Doberaner Platz. Die Familie will irgendwann zurück in ihr altes Wohnhaus.

Mehr als ein Jahr ist es her, dass ein veheerender Brand in der Doberaner Straße in Rostock ein Wohnhaus zerstörte. Noch immer wird das Gebäude von einem Gerüst gestützt. Wir haben die Familie getroffen, denen das Haus gehört und die Jahrzehnte darin lebte. Wollen sie zurückkehren?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket