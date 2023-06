﻿Nach Klage wegen des Essens: Nächste Aktion an Rostocker Flüchtlingsunterkunft

Rostock. Die Diskussionen um die Flüchtlingsunterkunft in der Rostocker Industriestraße reißen nicht ab. Dort sollen gut 230 Menschen untergebracht sein. Das will die Initiative „Rostock hilft“ ändern. Sie beklagt die Zustände in der Halle, fordert deren Schließung und eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten.

Um das zu untermauern, ruft „Rostock hilft“ auf zur Protest-Aktion: Am Sonntag (9. Juli) will sie von 14 bis 17 Uhr vor der Unterkunft Bewohner über deren Rechte aufklären. Man wolle damit auch politischen Druck auf die Behörden ausüben, um eine bessere Unterbringung zu erreichen, kündigt die Freiwilligenorganisation auf Instagram an.

Klage und Auflehnung wegen des Essens

Zuletzt hatte ein Asylbewerber geklagt, der in der Notunterkunft in der Industriestraße lebt. Der Chilene forderte, dass ihm der bislang automatisch von seinem Asylbewerberleistungsgeld eingezogene Betrag ausgezahlt werden soll, damit er sich selbst versorgen kann.

Wegen des Essens hatte es schon im April einen Zwischenfall in der Notunterkunft gegeben, bei dem sich etwa 40 Bewohner gegen die Art der Verpflegung, aber auch die Form der Unterbringung aufgelehnt haben sollen.

