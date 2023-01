﻿Junge Rostockerin im Mau-Club sexuell belästigt: „Ich war stumm und bewegungslos“

Rostock. Es sollten unbeschwerte Konzertabende werden. Endlich wieder ohne Maske und Abstand zur Musik der Lieblingsband abtanzen. Kein Wunder, dass die Auftritte der Punkrockband Dritte Wahl im Rostocker Mau-Club am 27. und 28. Dezember ausverkauft waren.

Doch einer Frau wird der Abend in übler Erinnerung bleiben. Denn die junge Rostockerin wurde bei dem Konzert am 28. Dezember sexuell belästigt. Der Vorfall soll sich bei einem sogenannten „Moshpit“, einem Kreis feiernder und ausgelassener Menschen, ereignet haben.

Unterstützung von Club, Veranstalter und Band

Details, was passiert ist, will die Betroffene gegenüber der OZ nicht nennen. „So eine Situation schockt. Vor allem wenn man den Club und die Community seit über 15 Jahren kennt und schätzt“, sagt die Rostockerin. „Da stehst Du zunächst wie ein Reh im Lichtkegel eines Autos und bleibst stumm und bewegungslos“, beschreibt sie ihre Gefühle an diesem Abend. Dennoch habe sie anschließend direkt reagiert, die Belästigung am Einlass gemeldet und anschließend auch Anzeige bei der Polizei erstattet.

Thomas Fanter ist im Rostocker Mau-Club unter anderem für die Buchung der Künstler verantwortlich. © Quelle: Ove Arscholl

Nachdem sie vom Vorfall erfahren hatten, meldeten sich auch die Club-Chefs bei ihr und sicherten Unterstützung zu. „Denn wir verurteilen Sexismus, physische Übergriffe und sexuelle Gewalt auf das Schärfste“, sagt Thomas Fanter vom Mau. Auch die Band Dritte Wahl, die am besagten Abend auf der Bühne stand, zeigt sich schockiert: „Wir verurteilen das zutiefst. Unsere Konzerte sollen allen Besuchern Spaß machen – egal ob groß oder klein, langhaarig oder kurz frisiert, männlich, weiblich oder wie auch immer. Wir wünschen uns einen respektvollen Umgang mit und von allen Konzertbesuchern“, so Gitarrist Gunnar Schröder.

Ausgelassenes Feiern kein Freibrief für Belästigung

Es sei der erste Vorfall dieser Art im Mau, bei dem die Veranstalter von einer Betroffenen direkt in Kenntnis gesetzt wurden. Dennoch sei man sich bewusst, „dass derartige Situationen und Erfahrungen leider zu der Lebensrealität von Menschen gehören. Wir müssen deshalb leider traurig feststellen, dass wir von den Geschehnissen zwar schockiert, aber nicht überrascht sind“, so Fanter.

Dabei gehöre das ausgelassene Feiern bei vielen Konzerten dazu. „Und ein ‚richtiger‘ Moshpit ist quasi eine Choreografie aus Eskalation und Höflichkeiten“, erklärt Fanter. Das sei aber natürlich kein Freibrief für Belästigungen. „So etwas hat bei uns keinen Platz. Wer tatscht, der fliegt. Und wer Grenzen nicht wahrt, der auch“, erklärt er die Regeln für alle.

Fanter zufolge habe der beliebte Club am Warnowufer auch überwiegend sehr solidarische Gäste, die aufeinander aufpassten und sich gegenseitig helfen. Das sei auch von den Machern so gewollt. Denn auch wenn Veranstalter nicht grundsätzlich für Übergriffe bei Konzerten haftbar gemacht werden könnten, „wollen wir natürlich ein Ort sein, an dem sich die Menschen sicher fühlen“.

Die Rostocker Band Dritte Wahl mit Bassist Stefan Ladwig (l.) und Gitarrist Gunnar Schröder (r.) begeistert bei jedem Auftritt die Massen. © Quelle: Ove Arscholl

Ob es dazu künftig weiterer Sicherheitsmaßnahmen bedarf, müsse jetzt geklärt werden. „Natürlich gibt es dazu schon Ansätze, die aber im Liveshow-Kontext nur bedingt funktionieren oder auch nicht weit genug greifen“, so Fanter. Für die Betreiber gelte es deshalb „einen praktischen Weg zu entwickeln, wie wir auf derartige Situationen konkret reagieren können“.

Bei Fehlverhalten droht Hausverbot

Dass sich Gäste danebenbenehmen, kennt auch Falk Hennings. „Aber eine Anzeige wegen sexueller Belästigung hatten wir in 20 Jahren noch nicht“, so der Chef des in Rostock ebenfalls sehr beliebten Greif-Clubs. Sollte es vorkommen, dass sich Besucher von anderen Feiernden bedrängt fühlen, dann sei es immer möglich, das Personal anzusprechen und um Hilfe zu bitten. „Wenn sich die Situation nicht im Gespräch lösen lässt, dann setzen wir auch schon mal jemand vor die Tür. Auch Hausverbote sind möglich“, sagt Hennings. Schließlich sollen alle Besucher im Club eine gute Zeit haben. „Und da setzen wir bei allen den nötigen Respekt voraus – anderen, aber natürlich auch uns gegenüber.“

Es droht Geld- oder Freiheitsstrafe

Was den aktuellen Fall aus dem Mau betrifft, bestätigt die Rostocker Polizei den Eingang einer Anzeige. Die Kripo ermittele wegen des Anfangsverdachtes der sexuellen Belästigung. Details werden von den Beamten aber aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Der Tatbestand der sexuellen Belästigung ist im Strafgesetzbuch gesetzlich verankert und kann mit Geld, aber auch mit Freiheitsstrafe geahndet werden. „Grundsätzlich kann auch jeder Anzeige erstatten“, sagt Polizeisprecher Tobias Gläser. „Gleichwohl kann die Wahrnehmung einer Belästigung durchaus unterschiedlich ausfallen“, so Gläser. Entscheidend sei, dass sich das Opfer durch die Berührung belästigt beziehungsweise herabgewürdigt fühle und die Belästigung oder Berührung der sexuellen Motivation des Täters diene.

Betroffene will für das Thema sensibilisieren

Was die Zahl der Anzeigen wegen sexueller Belästigung betrifft, gebe es aber in Rostock keine Häufung zu beobachten, erklärt der Sprecher des Polizeipräsidiums. Grundsätzlich sei in diesen Fällen Zivilcourage begrüßenswert. „Vor allem wenn Personen betroffen sind, die sich nicht selbst helfen können. Und bei Kindern sollte immer die Polizei verständigt werden“, stellt Tobias Gläser klar. Ob und inwieweit Menschen, die Zeugen einer Belästigung werden, einschreiten sollten, müsse immer situativ entschieden werden. „Im Zweifel ist es immer angebracht, um Hilfe zu rufen oder die 110 zu wählen, bevor man sich selbst in Gefahr bringt“, sagt der Sprecher.

Indem sie den Vorfall vom 28. Dezember selbst bekannt machen, hoffen sowohl die Betroffene als auch die Clubbetreiber, andere Menschen für die Problematik zu sensibilisieren. „Solche Übergriffe passieren nämlich überall und nicht selten“, sagt die Rostockerin, die Anzeige erstattete. Wichtig sei, darüber zu reden, hinzuschauen und zu helfen, wenn Belästigung bemerkt wird.