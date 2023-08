Rostocker Influencerin Julia Holz trauert um Schwiegervater

Neue Wege gegen Personalnot

Wie sieht die Polizeiarbeit in MV aus oder was müssen Bewerber bei der Aufnahmeprüfung für die Fachhochschule Güstrow leisten? Polizeikommissar-Anwärterin Lena beantwortet auf ihrem Instagram-Account genau diese Fragen – und will so junge Menschen für den Beruf begeistern.