﻿Nach Madsen-Vorstoß: Rostock kommt auf dem Weg zur Smart City nur langsam voran

Rostock. Eine clevere, intelligente Stadt soll Rostock werden, eine sogenannte Smart City, mit einem zukunftsorientierten Konzept für Verkehr, Digitalisierung und Zusammenleben der Einwohner. Das hatte sich Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf die Fahnen geschrieben und 2020 auch die Bürgerschaft dafür gewinnen können, eine Bewerbung für Fördergelder beim Bund abzugeben.

Doch bisher existieren weder das geplante Mitmach-Portal zur Bürgerbeteiligung, die Möglichkeit online einen neuen Pass zu beantragen oder intelligente Systeme, die Einwohner vor Staus warnen. Das wurde auch am Mittwoch deutlich, als die Akteure der Stadtverwaltung zur „Smart City Werkstatt 2022“ in die Rotunde der Hansemesse geladen hatten.

In den vergangenen Monaten hätten er und sein sechsköpfiges Team unter umfassender Beteiligung der Einwohner Projekte zur Entwicklung der Stadt erarbeitet, sagte Johannes Wolff, Leiter des Smart-City-Amts. Diese sollen im ersten Quartal des kommenden Jahres der Bürgerschaft vorgelegt und anschließend umgesetzt werden. Wirklich konkret wurde Wolff jedoch nicht, sprach von einer umfassenden digitalen Plattform zur Bürgerbeteiligung, davon Strukturen und Prozesse zu digitalisieren sowie davon, „Wohlfühlorte“ zu schaffen.

Schlaue Laternen und Solar: Ideen der Rostocker viel konkreter

Konkreter sind dagegen die Wünsche, die Rostocker auf der wenig bekannten Projekt-Webseite www.mein.rostock.de geäußert haben. Smarte Straßenbeleuchtung, also Laternen, die nur dann angehen, wenn jemand vorbeikommt, könnten die Hansestadt voranbringen, schlug Tim vor. Trinkwasser für Menschen und Tiere im öffentlichen Raum oder eine riesige Photovoltaik-Anlage in der Kröpeliner Straße sind weitere der Ideen, die Einwohner dort eingebracht haben.

Interview mit Zukunftsforscher Stefan Carsten zu Smart City: „Rostock verfolgt richtigen Ansatz“

Was davon tatsächlich umgesetzt wird, bleibt – so auch die Kritik der Nutzer – bisher eher undurchsichtig. Zwar gebe es eine Plattform, auf der zahlreiche Vorhaben der nächsten Jahre gelistet sind und mit PDF-Dateien untermalt werden. Doch wirklich übersichtlich sei das nicht, kommentierte Nutzer Matthias. „Das würde ich mir sehr viel niederschwelliger wünschen“, schrieb der Rostocker dort.

Verkehrsexperte: Große Parkplätze sind ineffizienteste Flächen

Ein ganz entscheidender Teil einer smarten, bürgerfreundlichen Stadt sei ein intelligentes Verkehrskonzept, sagte der Berliner Zukunftsforscher Dr. Stefan Carsten bei dem Forum in Rostock. Das bedeute eine Entwicklung weg von viel Platz für den Autoverkehr hin zu Fläche für andere Arten der Fortbewegung. Der „toteste und ineffizienteste Raum“, den eine Stadt aufwarten kann, wäre demnach ein großer Parkplatz. Ein Paradebeispiel dafür dürfte in Rostock der Stadthafen sein.

Diesbezüglich sprach sich Carsten, der seit 2021 Mitglied des Expertenbeirats des Bundesverkehrsministeriums zur ÖPNV-Strategie 2030+ ist, klar für den Bau der Brücke über die Warnow aus. In Kopenhagen – dem Lieblingsvorbild des dänischen Ex-OB Madsen – hätten Verkehrsplaner vor einigen Jahren eine Brücke am Wasser gebaut, bei der sie davon ausgingen, dass diese täglich etwa 5000 Menschen nutzen. „Im Endeffekt wurden es 30 000 Menschen täglich“, so der Zukunftsforscher. Die smarteste Mobilität aber sei immer noch der ÖPNV.

Rostocks Finanzsenator: „Am Geld würde es nicht scheitern“

Für dessen Ausbau lägen in der Hansestadt bereits zahlreiche Konzepte in der Schublade, sagte Jan Bleis, Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Was ihm aber nach wie vor fehle, wären entsprechende Finanzierungskonzepte. Für die Strategie- und Entwicklungsphase des Projekts Smart City von 2020 bis 2027 hat Rostock acht Millionen Euro Fördermittel vom Bund bekommen. Weitere vier Millionen fließen aus der eigenen Kasse. Insider-Informationen zufolge hätte die Stadt mindestens einen Teil des Geldes zurückgeben müssen, wenn die Planungsphase nicht zum Jahresende für beendet erklärt worden wäre – auch ohne konkrete Projektbeispiele.

In der Rotunde der Rostocker Hansemesse fand am Mittwoch die Smart City Werkstatt 2022 statt.

Es sei an der Zeit, die Entwicklungsphase zu beenden und in die praktische Umsetzung zu kommen, sagte Rostocks amtierender Oberbürgermeister und Senator für Digitales, Chris von Wrycz Rekowski (SPD) am Mittwoch. Es könne nicht von Digitalisierung der Ämter die Rede sein, wenn Einwohner Formulare zwar online ausfüllen können, dann aber einen ausgedruckten Brief als Antwort zugeschickt bekommen. Er wäre froh, wenn Smart-City-Projekte endlich umgesetzt würden, sagte von Wrycz Rekowski. Am Geld jedenfalls würde es nicht scheitern.

Laut einer aktuellen Studie des Digitalverbandes Bitkom (Smart City Index) belegte Rostock zuletzt Platz 71 von 81 Großstädten ab 100 000 Einwohner. Dabei landete die Hansestadt in der Kategorie Digitalisierung der Verwaltung, zu der auch die Online-Terminbuchung bei Ämtern gerechnet wird, noch im Mittelfeld. Nachholbedarf sahen die Studienmacher vor allem im Bereich Energie und Umwelt.