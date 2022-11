﻿Nach der Oberbürgermeisterwahl in Rostock: Was sich mit Kröger ändern kann – und was nicht

Rostock. Eine Linke übernimmt das wichtigste Amt der Stadt – und kann sich in der Bürgerschaft auf eine rot-rot-grüne Mehrheit stützen. Was sich nach der Wahl von Eva-Maria Kröger (40) zur neuen Oberbürgermeisterin in Rostock ändern könnte, analysiert OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.

Was bedeutet Oberbürgermeisterin Krüger für das Rathaus?

Madsen hatte sich als OB eine Parallelstruktur aufgebaut – mit zig Referenten, eigenem „Social-Media“-Team für die Außendarstellungen. Intern wurde das Team spöttisch nur der „Helikopter“ genannt. Das dürfte es unter Kröger nicht geben: Sie kennt die Struktur des Rathauses, die meisten Amtsleiter und die Senatoren sowieso. Dennoch wird auch sie eigene Leute mitbringen. Als sicher gilt, dass der bisherige Fraktionsgeschäftsführer der Rostocker Linken, Karsten Kolbe, mit ins OB-Büro einziehen wird. Vermutlich als „persönlicher Referent“. Die beiden kennen sich seit Jahren, saßen zusammen in Schwerin im Landtag.

Und: Kröger wird wohl auch schnell versuchen, das unterkühlte Verhältnis zu „ihrem“ Senator zu kitten. Steffen Bockhahn (ebenfalls Linke) hatte versucht, Kröger die parteiinterne Kandidatur für die OB-Wahl streitig zu machen. Seitdem sollen die beiden kaum mehr miteinander reden. Bockhahn war auch der einzige Senator, der am Sonntag nicht auf der Wahlparty im Rathaus war. „Friedensgeschenk“ könnte der gesamte Bereich „Sport“ sein. Den hatte Madsen Bockhahn überraschend weggenommen. Kröger will dem begeisterten Handballer und Radler Bockhahn dessen Herzensthema zurückgeben, ist zu hören. Nur, will der überhaupt noch?

Eva-Maria Kröger und die Wirtschaft

Die Enttäuschung war am Wahlabend so manchem Unternehmer anzusehen: Eine Linke an der Schlüsselstelle der Stadt – wirkliche Jubelstimmung kam da bei vielen Firmenlenkern nicht auf. Steuererleichterungen hatte Gegenkandidat Michael Ebert „zwischen den Zeilen“ in Aussicht gestellt, nicht aber Kröger. Und: Zu Eberts großen Spendern soll unter anderem die Rostocker Immobilienbranche gezählt haben. Ihr größter Wunsch: Der Beschluss, dass die Hansestadt Land nur verpachten, nicht aber verkaufen darf, soll weg. Kröger will daran festhalten, aber Ausnahmen ermöglichen.

Dennoch: IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp schlägt versöhnliche Töne an. Er kenne Kröger seit vielen Jahren. Sie sei keine „Beton-Linke“ oder Kommunistin, sondern „Realo“. „Auch bisher schon haben wir Eva-Maria Kröger als pragmatisch agierende Politikerin kennen- und schätzen gelernt. Diesen Pragmatismus und eine zupackende Art wird sie in den kommenden sieben Jahren als Oberbürgermeisterin der Hansestadt für eine gute an der Sache orientierte Politik auch brauchen.“ Strupp fordert, dass die neue Chefin Wohnheimplätze für Azubis unter 18 schaffen, die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden verbessern und stärker auf die Wirtschaft zugehen müsse.

Letzteres hat Kröger bereits angekündigt: Sie könne sich vorstellen, einen vierten Senatsbereich zu schaffen – und somit einen Senator für Wirtschaft. Auf den hätte – nach der „Rostocker Rechnung“ – die zweitgrößte Bürgerschaftsfraktion einen Anspruch, die CDU. Infrage käme zum Beispiel deren Parteichef Daniel Peters.

Oberbürgermeisterin Krögers Pläne für Rostocks große Projekte

Absolute Priorität für Kröger – das hat sie auch am Wahlabend erneut betont – hat Rostocks teuerstes Bauvorhaben aller Zeiten: Die neue Oberbürgermeisterin war jahrelang selbst Aufsichtsratschefin des Volkstheaters, will den Neubau der Spielstätte forcieren – auch wenn interne Schätzungen längst von mehr als 200 Millionen Euro Baukosten ausgehen.

Ebenfalls mehr Aufmerksamkeit als bisher dürfte eines der Wunsch-Themen der Rostocker bekommen – der Bau einer neuen Schwimm- und Eishalle im Rostocker Nordwesten. Das hatte sich zwar auch Krögers Amtsvorgänger Madsen auf die Fahne geschrieben, dann verschwand das Vorhaben aber nach Debatten um den Standort und den Einstieg eines Investors tief in den Schubladen der Stadtverwaltung. Das dürfte sich nun ändern: Kröger hat ihre Wahl in den „Plattenbau-Siedlungen“ gewonnen und stets versprochen, mehr für die Stadtteile tun zu wollen. Die neue Schwimmhalle könnte da ihr Aushängeschild werden.

Die neue Doppel-Spitze in Politik und Verwaltung: Stadtpräsidentin Regine Lück und Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (beide Linke). © Quelle: Frank Hormann

Als Fraktionschefin in der Bürgerschaft hatte Kröger als eine von wenigen massiv gegen die Bundesgartenschau 2025 und die Großprojekte rund um den Stadthafen Stimmung gemacht. Als Oberbürgermeisterin gibt sie sich bereits „staatstragend“: Sie sei Demokratin, Beschlüsse der Bürgerschaft werde sie umsetzen. Und die gibt es nun mal – auch für die Großprojekte.

Krögers Haltung zu Kultur und Sport

Methling (Handball) und Madsen (Basketball) waren große Sportfans. Kröger hingegen gilt als Freundin der Kulturszene, hatte im Wahlkampf Unterstützung von Künstlern wie Marteria und Jacqueline Boulanger. Die Hoffnung dürfte vor allem in der freien Kulturszene groß sein, dass aus dem Rathaus wieder mehr Unterstützung kommt. Alt-OB Roland Methling und auch Claus Ruhe Madsen hatten eher kein Herz für Theater, Bühnen, Kulturschaffende.

Nur: Einen Geldsegen aus der Stadtkasse wird es trotz Krögers Wahl nicht geben. Kulturförderung fällt zu großen Teilen unter „freiwillige Leistungen“. Und die kann Rostock sich nur leisten, wenn die Stadt dafür noch Geld übrig hat. Möglich, dass Kröger bei den treuesten Unterstützern schnell Enttäuschung hinterlassen könnte.

Oberbürgermeisterin Kröger und die Bürgerschaft und ihre Partei

Rostocks Linke brauchen eine neue Fraktionsführung. Als Nachfolger wird bereits Christian Albrecht, ebenfalls Mitglied des Landtages, gehandelt. Mit ihm hätte Kröger in der größten Gruppe der Bürgerschaft einen echten Vertrauten an ihrer Seite. Auch SPD und Grüne dürften sich in vielen Punkten mit der neuen Rathaus-Chefin einig sein – beim Ausbau des Nahverkehrs etwa, der neuen Schwimmhalle, einer neuen S-Bahn in den Seehafen.

Viele Projekte, die bisher zwischen Politik und Verwaltung zerredet wurden, könnten nun neuen Schwung bekommen. Für Rostock und viele Rostocker könnte das gut sein. Das große Aber: Rot-Rot-Grün selbst hat sich in der Vergangenheit oft mit „Nebensächlichkeiten“ und Streitereien um kleinste Details aufgehalten. Mit Themen, die für einen großen Teil der Rostocker nur bedingt relevant waren. Mit der roten Doppel-Macht in Rathaus und Bürgerschaft besteht auch die Gefahr, dass zunehmend Klientelpolitik in Rostock gemacht wird.

Wenn Kröger ins Rathaus wechselt, wird im Landtag in Schwerin ein Platz frei. Den wird die Linke vermutlich mit Dirk Bruhn aus Siedenbrünzow (bei Demmin) besetzen. Doch vor allem Linken-Frontfrau und Bildungsministerin Simone Oldenburg dürfte Krögers Wahlerfolg mit gemischten Gefühlen erlebt haben. Die beiden Frauen gelten in Landtagskreisen nicht unbedingt als enge Freundinnen. Einerseits dürfte Oldenburg froh sein, dass die diskussionsfreudige Kröger zurück nach Rostock geht. Doch andererseits: „Rostocks OB ist der zweitwichtigste Politiker in MV“, hat Alt-Rathaus-Chef Roland Methling einst gesagt. Mit Kröger bekommt Oldenburg nun Konkurrenz, die sogar noch präsenter in der Öffentlichkeit ist als eine Ministerin.

In Berlin hingegen wird Krögers Erfolg bejubelt – und er soll als Blaupause dienen: „Eva hat gezeigt, wie man es macht“, sagt Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch. „Statt einfach pauschal das Aus für Kohlekraftwerke zu fordern, hat Eva sich die Lage in ,ihrer‘ Stadt vorher auch mal angeguckt. Sie hört zu, sie geht auf die Menschen ein.“ Nach vielen, vielen Wahlschlappen sei die Wahl der ersten Linken-Politikerin zur Rathaus-Chefin in einer deutschen Großstadt mit mehr als 200 000 Einwohnern Balsam für die Partei-Seele.