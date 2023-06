﻿Nach Protestaktion in Warnemünde: Es braucht endlich konstruktive Gespräche

Rostock. Eines muss man den Klimaaktivisten lassen: Sie schaffen es, die Themen Klimawandel und -schutz immer wieder in den Fokus zu rücken. Und das ist wichtig, auch wenn es einige Menschen nerven mag. Der Kampf gegen den Klimawandel wurde jahrzehntelang schleifen gelassen – zu lange. Es muss gehandelt werden.

Über die Art und Weise vieler Klimaproteste lässt sich jedoch streiten. Die Aktivisten schießen oft deutlich über das Ziel hinaus und sorgen so eher für Hass statt Akzeptanz und Verständnis.

Auch Verhalten der Passanten ging zu weit

Wenn Menschen in Gefahr geraten oder Rettungswagen blockiert werden, geht das zu weit. Der Schaden am Sonnabend in Warnemünde jedoch hat sich – zumindest für die Passagiere – in Grenzen gehalten. Ihre Reise startete mit etwas Verspätung. Diese kann jedoch aufgeholt werden.

Erschreckend war da auch das Verhalten der Schaulustigen an Land. Aktivisten wurden nicht nur verbal, sondern auch körperlich angegriffen. Passanten wünschten ihnen, zu stürzen, zu ertrinken, überfahren zu werden. Auch das geht zu weit.

Und so wird leider wieder viel zu sehr über die Form des Protests diskutiert anstatt über den ernsten Inhalt der Klimaschutz-Forderungen. Das ist kontraproduktiv. Das Klima ist vergiftet. Es braucht endliche konstruktive und sachliche Gespräche sowie effektive Lösungen.

