﻿Nach massiven Protesten: Rostocks OB stoppt Planungen für neue Straßenbahnlinie

Für Nachwuchs-Forscher

Eine Reise ins All: Das ist die nächste Vorlesung der Rostocker Kinder-Uni

Am Mittwoch, 10. Mai, ist es wieder so weit und die Kinder-Uni in Rostock wird fortgesetzt: Diesmal will Dr. Albrecht Weidermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Kinder auf eine Reise durchs All mitnehmen. Wo und wann es losgeht.