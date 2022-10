﻿Nach Rassismus-Eklat: Hansa Rostock wehrt sich gegen Vorwürfe der Polizei

Rostock. Nach den rassistischen Beleidigungen im Ostseestadion gegen Kaiserslauterns Torjäger Terrence Boyd wird nun auch der Ton abseits des Platzes rauer. Denn Hansa Rostock kritisiert die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Der Verein wehrt sich gegen eine Mitteilung von Dienstagnachmittag laut der Hansa die Personalien des vermeintlichen Pöblers nicht an die Beamten übermittelt habe. 

Was war passiert: Terrence Boyd hatte beim 2:0-Erfolg des FCK in Rostock beide Tore erzielt. Nach seinem zweiten Treffer wurde er von einer Person aus dem Hansa-Block laut rassistisch beleidigt, was auch in der Sky-Übertragung zu hören war. Am Montag habe der Zuschauer sich beim Zweitligisten gemeldet und „die Tat gestanden“, hieß es vom Verein. Der FC Hansa leitete ein Stadionverbotsverfahren ein. Zuvor hatte die Polizei Rostock angekündigt, dass der Staatsschutz wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt.

Polizei wartete Hansa Rostocks Reaktion nicht ab

Am Dienstag schrieb dann das Rostocker Polizeipräsidium in einer Mitteilung, dass sie ebenfalls einen 23-jährigen Tatverdächtigen ermittelt habe. Ob es sich um dieselbe Person handelt, die sich bei Hansa gemeldet hat, sei aber noch offen. Weiter hieß es in der Mitteilung, dass Hansa „die Personalien auf Anfrage bisher nicht an die Polizei übermittelt“ habe. Das stieß beim Verein sauer auf.

„Wir sind irritiert, dass wir heute am späten Nachmittag eine schriftliche Anfrage in der Sache erhalten und keine 60 Minuten später bereits per Pressemitteilung kommuniziert wird, dass der FC Hansa Rostock nicht geantwortet hat“, teilt der Verein am Dienstagabend mit. „Selbstverständlich“ lasse man prüfen, ob der Verein die personenbezogenen Daten herausgeben dürfe, so Hansa in der Stellungnahme: „Sobald diese geklärt ist, werden wir natürlich auf die Polizei zugehen.“

