﻿Nach Schließung der Schokoladerie DePrie: Ist der Rostocker Stadthafen wirklich tot?

Rostock. Die Schließung des Schokoladengeschäfts von Ullrich de Prie im Rostocker Stadthafen hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Vor allem die Aussage des Inhabers, die Schließung sei auch Folge von schlechten Standortbedingungen an den sogenannten Hafenterrassen, ließ aufhorchen. „Der Standort ist tot“, behauptete Deprie. Doch stimmt das?

Das Nachbargeschäft der jetzt leer stehenden „Schokoladerie“ ist das Paddelcenter von Axel Lange. Auch er klagt: „Wenn Handelsvertreter zu mir kommen, schwärmen sie immer: ,Was für ein toller Standort, direkt am Wasser!‘ Aber in Wirklichkeit haben wir hier praktisch keine Laufkundschaft.“ Er lebe vor allem von Stammkunden, die sein Geschäft gezielt ansteuern.

Axel Lange, Inhaber des Paddelcenters, zeigt eine alte Tüte mit Geschäften im Rostocker Stadthafen, von denen die meisten nicht mehr existieren. „Die Leute brauchen einen Anziehungspunkt, wie es das Traditionsschiff gewesen wäre, oder die Fischbratküche im Fischereihafen.“ © Quelle: Velislava Kuzmenko

Lange sieht vor allem zwei Gründe dafür: „Die Leute brauchen einen Anziehungspunkt, wie es das Traditionsschiff gewesen wäre, oder die Fischbratküche im Fischereihafen.“ Und auch die Lage: „Es wäre besser gewesen, man hätte die Hafenterrassen 50 Meter weiter landeinwärts gebaut. Dann wäre davor ausreichend Platz für Biergarten-Atmosphäre in den Restaurants und zum Flanieren“, meint Lange.

Am Mittwochmittag ist an den Hafenterrassen tatsächlich nur sehr wenig los. Auch vor dem Restaurant „Dolce Vita“ sitzt nur ein Paar und isst ein Eis. Drinnen herrscht gähnende Leere. „Mittags war hier schon immer schlecht“, sagt Chef Romeo Jora. „Aber wir öffnen dennoch und nutzen die Zeit für die Vorbereitung des Abendgeschäfts.“ Denn das laufe sehr gut.

Romeo Jora, Chef des „Dolce Vita“: „Mittags war das Geschäft schon immer schlecht. Aber abends ist es immer voll.“ © Quelle: Velislava Kuzmenko

Daher ist Jora auch zufrieden mit dem Standort. „Abends ist bei uns immer voll. Wir haben auch viele ausländische Gäste.“ Und seit der Schließung der „Schokoladerie“, in der es auch Eis gab, sei auch die Nachfrage nach Eis gestiegen.

Übergrößengeschäft mag die Ruhe am Rostocker Stadthafen

Auch das Übergrößengeschäft von Anke Bahr ist fast leer. Die Eingangstür zur Wasserseite ist verschlossen. „Ich bin derzeit alleine, da mache ich nur eine Tür auf“, erklärt Bahr. Doch dass der Laden gerade leer ist, mache ihr keine Sorgen. „Ich bin extra hier eingezogen, weil es relativ ruhig ist.“ Auch sie lebe von Stammkundschaft, die extra zum Einkaufen bei ihr vorbeikomme.

Anke Bahr betreibt das Übergrößengeschäft „Gross art ich“: „Ich bin extra hier eingezogen, weil es relativ ruhig ist.“ © Quelle: Velislava Kuzmenko

Die wenigen Urlauber, die zu dieser Zeit an den Hafenterrassen unterwegs sind, haben vor allem positive Eindrücke. „Uns gefällt es hier“, sagt etwa Tina Engelhard aus Osnabrück. Ehemann Jürgen ergänzt allerdings: „Aber man muss erst einmal herfinden: Es gibt keine Beschilderung.“ Wer auf der L 22 unterwegs ist, muss bis zum Abzweig Kabutzenhof fahren, um zu den Hafenterrassen zu gelangen. „Und man könnte das alles hier ein wenig freundlicher gestalten. In anderen Hafenstädten ist am Wasser deutlich mehr los“, konstatiert Engelhard.

Tina und Jürgen Engelhard aus Osnabrück: „Uns gefällt es hier. Aber man muss erst einmal herfinden.“ © Quelle: Velislava Kuzmenko

Ihm fällt auf: „Wenn die Leute mit dem Fahrgastschiff aus Warnemünde kommen, gehen sie immer gleich über die Straße in Richtung Innenstadt.“

Ortsbeiratschef KTV bemängelt zu wenig Geschäfte

Felix Winter (Grüne), Ortsbeiratsvorsitzender in der KTV, teilt viele der Kritikpunkte: „Die Zahl der Geschäfte reicht nicht aus, um den Stadthafen attraktiver zu machen.“Auch die Anbindung sei immer noch schlecht, auch wenn es immer wieder Pläne gab, etwa zusätzliche Fußgängerüberwege oder eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen, so Winter.

Ein Problem für den Standort sei auch, dass das Matrosendenkmal am Ende der Kaikante schon so lange auf seine Sanierung warte, glaubt Winter. „Das wäre ein weiteres Ziel, um dort zu flanieren.“

Wiro: Gebe schon Interessenten für ehemalige Schokoladerie

Vermietet werden die Hafenterrassen von der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro. Sprecher Carsten Klehn widerspricht der Aussage, der Stadthafen sei tot, vehement: „Das ist falsch. In dem Bereich arbeiten viele erfolgreiche und zufriedene Gewerbemieter der Wiro sowie anderer Eigentümer und Betreiber.“

Von den zwei derzeit nicht vermieteten Flächen sei bereits eine neu vermietet, für die andere stehe man kurz vor Abschluss des Mietvertrages. „Auch für das frei werdende Geschäft der Schokoladerie haben sich bereits erste Interessenten gemeldet.“

