﻿Nach schwerem Straßenbahn-Unfall in Rostock: Fahrer zu Haftstrafe verurteilt

Schuldig wegen fahrlässiger Körperverletzung in 27 Fällen: Ein Straßenbahnfahrer wurde am Dienstag vor dem Rostocker Amtsgericht verurteilt. Der 46-Jährige fuhr eine der Bahnen, die im März 2022 in der Südstadt kollidierten. Das Gericht erhebt außerdem massive Vorwürfe gegen RSAG

Auf dem Rostocker Südring sind auf Höhe der Einmündung zum Platz der Freundschaft am 2. März 2022 zwei Straßenbahnen frontal zusammengestoßen.

Rostock. Der Straßenbahnfahrer, der den schweren Straßenbahn-Unfall am 2. März 2022 maßgeblich mitverursacht hat, muss nicht ins Gefängnis. Im Prozess vor dem Rostocker Amtsgericht wurde der 46-Jährige, der eine der Bahnen, die in der Nähe des Rostocker Bahnhofs frontal ineinander geprallt waren, am Dienstag zu einem Jahr und zwei Monaten Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden sind, verurteilt.

Der Mann habe sich laut Richter in 27 Fällen der Körperverletzung schuldig gemacht, weil er mit seiner Bahn 15 km/h zu schnell in einem Weichenbereich gefahren ist, in den er zudem gar nicht hätte einfahren dürfen, da von dort die andere Bahn gekommen war.

Der 46-jährige ehemalige Rostocker Straßenbahnfahrer Thomas H. im Prozess vor dem Rostocker Amtsgericht mit seinem Rechtsanwalt Maximilian Rakow (r.). © Quelle: Dietmar Lilienthal

Bei dem Unfall wurden 27 Menschen zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer der anderen Bahn ist heute ein Pflegefall. Außerdem entstand ein Sachschaden von 1,2 Millionen Euro an den Bahnen und einem Auto. Nicht nachgewiesen werden konnte dem Angeklagten, dass er darüber hinaus ein Ampelsignal übersehen hätte. In diesem Fall sagten mehrere Fahrer aus, dass es vor dem Unfall mehrfach technische Probleme mit der Weichen- und Signalanlage gegeben habe, die von der RSAG jedoch weitestgehend ignoriert worden seien.

Richter, Staatsanwalt und Verteidiger kritisierten die Informations- und Sicherheitspolitik der RSAG scharf und bemängelten Ermittlungspannen bei Polizei und Dekra-Sachverständigem.