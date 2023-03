﻿Nach Sperrung am Südring: Die nächste Baustelle an der Rostocker Stadthalle kommt

Es wird eng in der Rostocker Südstadt: Vor Kurzem starteten Bauarbeiten in der Ziolkowskistraße, nun wird auch die Erich-Schlesinger-Straße gesperrt. Wegen der Sanierung der Goethebrücke am Hauptbahnhof ist der Südring bereits seit Monaten gesperrt. Eine gute Nachricht: An anderen Stellen in der Hansestadt soll der Verkehr bald wieder fließen.

Baustellenbedingte Verkehrssituation am Rostocker Südring in Richtung Goetheplatz unterhalb der Eisenbahnbrücke.

Rostock. So langsam wird es knifflig für Autofahrer, die durch die Rostocker Südstadt müssen: Erst vor wenigen Tagen wurde die Ziolkowskistraße, die das Wohngebiet am Südstadt Center und den Parkplatz hinter der Stadthalle verbindet, wegen Bauarbeiten gesperrt. Jetzt soll ab Montag auch noch in der Erich-Schlesinger-Straße gebaggert werden.

Die führt ebenfalls an der Veranstaltungsstätte vorbei und dann in Richtung Platz der Freundschaft zum Hauptbahnhof. Zuletzt diente sie als Geheimtipp, um die Engstelle am Südring zu umfahren, der schon im Sommer zum Nadelöhr wurde, als die Sanierung der Goethebrücke startete. Doch damit ist nun vorerst Schluss.

Staugefahr: An Goethebrücke wird noch anderthalb Jahre gebaut

Ab dem 20. März soll zwischen Erich-Schlesinger-Straße und dem Platz der Freundschaft eine neue Verbindungsstraße mit einer Länge von 270 Metern entstehen. Das teilte das städtische Tiefbauamt nun mit. Zunächst werde auf dem unbefestigten Teil der Schlesinger-Straße gearbeitet, wo der Versorger Nordwasser auch eine Trinkwasserleitung umverlegen wird.

Insgesamt sollen die Bauarbeiten – abhängig von den bestehenden Umleitungen der Baumaßnahme Goethebrücke – spätestens im Oktober 2023 beendet sein. Heißt im Klartext: Die beiden Engstellen werden aufeinander abgestimmt, um einen Verkehrskollaps zu verhindern.

Einen Überblick über alle Baustellen in der Hansestadt Rostock gibt das Online-Portal Geoport. © Quelle: Geoport-HRO.de

Einfach dürfte das allerdings nicht werden, denn die Sanierung der Goethebrücke dauert laut Angaben der Deutschen Bahn planmäßig noch bis Ende 2024. Bis dahin muss der darunter liegende Südring immer wieder abschnittsweise gesperrt werden. Gerade zu Stoßzeiten staut es sich dort häufig mehrere hundert Meter zurück – in Richtung Süden bis über die Erich-Schlesinger-Straße hinaus.

Und da sich der Winter so langsam dem Ende neigt, werden die Baustellen naturgemäß eher mehr als weniger, auch in Rostock. Zu der seit einigen Tagen – und abschnittsweise bis April 2024 – voll gesperrten Ziolkowskistraße in der Südstadt ist in dieser Woche die Lessingstraße am Hauptbahnhof hinzugekommen. Sie ist den Angaben zufolge bis Anfang Mai dicht.

Mit der Sanierung eines desolaten Abwasserkanals will der Versorger Nordwasser am Montag, 20. März, in der Neubramowstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) starten. Dazu muss die Fahrbahn zwischen Wismarscher und Schulstraße bis voraussichtlich Ende des Monats voll gesperrt werden, wie Nordwasser mitteilte.

Eine Erleichterung erwartet Autofahrer dagegen Anfang April. Dann soll laut Angaben aus dem städtischen Tiefbauamt die Karl-Marx-Straße fertig sein. Nach gut einem Jahr wird es dann wieder uneingeschränkt möglich sein, vom Holbeinplatz ins Hansaviertel abzubiegen und andersherum. Ebenfalls freigeben werden soll noch Ende Mai die Slüterstraße, die von der L 22 Am Strande abzweigt. Sie war für die grundhafte Sanierung bereits seit Anfang 2022 voll gesperrt worden.

Schillingallee nahe Uniklinikum erst Ende 2023 wieder frei

Geduld brauchen Autofahrer dagegen noch bis Ende des Jahres in der Schillingallee nahe dem Universitätsklinikum im Rostocker Hansaviertel. Erst im Dezember soll dort wieder freie Fahrt herrschen, ebenso in der Lindenstraße am Steintor. In der Fritz-Reuter-Straße in der KTV wird laut Tiefbauamt noch bis Mitte 2024 zwischen Doberaner und Borwinstraße gebaut – inklusive Vollsperrung.

Insgesamt stehen in den kommenden fünf Jahren mehr als 400 Baustellen im Plan der Hansestadt Rostock. Die ganz dicken Brocken, darunter eine neue Brücke am Schmarler Damm, die Sanierung der Tessiner Straße und der L 22 Am Strande samt Vorpommernbrücke, sollen frühestens 2024 und 2025 angefasst werden – wenn das notwendige Geld da ist.