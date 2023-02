Nach dem Spiel bei St. Pauli: Fans von Hansa Rostock verwüsten Züge auf der Heimfahrt

Rostock. Zu massiven Beschädigungen in Zügen ist es nach dem Fußballspiel zwischen St. Pauli und Hansa Rostock gekommen. Wie die Bundespolizei berichtet, habe sie diese nach der Ankunft der Züge aus Hamburg feststellen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach sei in einer Regionalbahn, mit der ca. 710 Hansa-Fans zurück nach Rostock reisten, die Tür einer Zugtoilette aus den Scharnieren gerissen worden. In einem weiteren Zug aus Hamburg, in dem sich ca. 350 Hansa Fans befanden, wurden mehrfach die Deckenverkleidung eingeschlagen und ein Sonnenschutz am Fenster zerstört.

Pyrotechnik an Haltepunkten gezündet

Zudem zündeten offensichtlich heimreisende Hansa-Fans an den Haltepunkten Schwerin Süd, Bützow und Schwaan sowie am Hauptbahnhof Rostock Pyrotechnik. Eine weiteres Mal sei Pyrotechnik in einer Regionalbahn gezündet worden sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei im Zusammenhang mit dem Spiel die Überdachung des Personentunnels am Bahnhof Hagenow in blauer und roter Farbe besprüht worden. Durch die Bundespolizei wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigungen eingeleitet.