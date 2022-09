Nach Spiel bei Hansa Rostock: Magdeburg-Fan verhaftet – er sah Straftäter ähnlich

Neben der Deutschen Regas plant der Bund ein weiteres LNG-Terminal in Lubmin, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Nun wird bekannt: Das Gas soll über eine Pipeline nach Lubmin fließen – und die muss in Rekordzeit gebaut werden. Der Umweltverband BUND schäumt, spricht von „Wildwuchs“. Die in Vorpommern vielfach geforderte Öffnung von Nord Stream 2 lehnt Wirtschaftsminister Habeck ab.