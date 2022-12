﻿Nach Straßenbahn-Frontalzusammenstoß in Rostock mit 27 Verletzten: Fahrer angeklagt

Im März stießen in der Rostocker Südstadt zwei Straßenbahnen zusammen. 27 Menschen wurde zum Teil schwer verletzt. Ursache soll ein Fehler eines Fahrers gewesen sein – nun wurde Anklage gegen den Mann erhoben.

Rostock. Für einen schweren Straßenbahnunfall mit 27 Verletzten in Rostock soll sich ein Straßenbahnfahrer vor Gericht verantworten. Wie eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft am Freitag sagte, ist gegen den 45-Jährigen jetzt Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenbahn-Verkehrsgefährdung erhoben worden. Der Prozess soll Anfang 2023 vor dem Amtsgericht in Rostock stattfinden.