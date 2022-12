Ein 21-jähriger Mann aus Rostock ist vor dem Landgericht zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte im Januar einen Supermarkt überfallen – aus purer Verzweiflung, wie er im Prozess sagte.

Rostock. Vor dem Rostocker Landgericht ist am Donnerstag ein junger Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er am Jahresanfang einen Supermarkt in Laage überfallen hatte. Der 21-jährige Chris L. war wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt, er stahl damals einen Betrag von 360 Euro. Der Angeklagte gestand von Anfang an die Tat, zeigte Reue und entschuldigte sich bei der Filialleiterin des betroffenen Norma-Marktes in Laage.