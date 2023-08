﻿Nach Tod von Pinguin: Rostocker Zoo sperrt Tiere ein

Interview zu Ukraine-Krieg

Carlo-Antonio Masala konnte seit Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder die Vorgänge in der Ukraine und in Russland einer breiten Öffentlichkeit verständlich machen. Am Donnerstag ist Masala in Rostock zu Gast. Vorher hat er mit der OZ über die neuesten Entwicklungen gesprochen, über die Bundeswehr und den Fall Prigoschin – und über das Schreckensszenario Atomkrieg.