Vor wenigen Wochen prügelte ein Mann im Hansa-Trikot einen 55-jährigen Hertha-Fan in Berlin zu Tode. Jetzt verkündet die Polizei: Der mutmaßliche Täter ist gefasst. Er befindet sich auf dem Weg in ein Berliner Gefängnis. Der entscheidende Hinweis kam offenbar aus der Bevölkerung.

Rostock. Dieser Fall schockierte ganz Fußball-Deutschland: Ein mutmaßlicher Hansa-Fan prügelte in Berlin einen Hertha-Anhänger zu Tode – nun konnte er offenbar endlich gefasst werden: In Rostock nahmen Beamte der Rostocker und der Berliner Polizei am Mittwochvormittag einen 24-jährigen Beschuldigten fest. Ihm wird vorgeworfen, Mitte Mai nach dem Relegationsspiel zwischen dem Hertha BSC und dem Hamburger SV, einen Fan des Berliner Vereins so schwer verletzt zu haben, dass er vier Wochen später im Krankenhaus verstarb.

Opfer lag wochenlang im Koma