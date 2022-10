﻿Nach tragischem Tod in Kiel: Auch Rostocks Fahnenmasten sind absturzgefährdet

In Rostock sind fast alle Fahnenmasten so marode, dass sie nicht mehr sicher stehen. Das ist vor allem deshalb dramatisch, weil vor zwei Jahren eine 23-Jährige in Kiel auf tragische Weise von einem abgestürzten Mast erschlagen wurde. Die Stadtverwaltung zieht nun Konsequenzen.

Nachdem im August 2020 ein Fahnenmast in Kiel eine junge Frau erschlagen hatte, ließen etliche Kommunen ihre Flaggen-Stangen überprüfen. In Rostock sind viele Anlagen durch die Tüv-Prüfung gefallen – auch der Mast auf dem Rathaus. Roman Herz von der Metallbaufirma Ott aus Bad Doberan hat am Dienstag den neuen Mast angebracht.

Rostock. Es war ein Unglücksfall, der bundesweit für Aufsehen sorgte: Im August 2020 wurde am Kieler Rathaus eine junge Frau auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. Am Tag ihres Ausbildungsbeginns bei der Stadtverwaltung wurde die 23-Jährige beim Posieren für ein Gruppenfoto von einem herabstürzenden Fahnenmast tödlich getroffen. Ein Lkw hatte zuvor versehentlich den Mast angefahren. Gutachten ergaben allerdings, dass auch das Material der Stange selbst verschlissen und der Mast absturzgefährdet war.

Hätte ein solches Unglück auch in Rostock passieren können? Womöglich schon, denn entsprechende Untersuchungen haben jetzt auch den Fahnenmasten der Hansestadt mangelnde Standfestigkeit bescheinigt. Nach dem Vorfall in Kiel wurden nämlich nicht nur an der Förde, sondern auch an der Warnow und in vielen anderen deutschen Städten Tüv-Prüfer losgeschickt. Mit dem erschreckenden Ergebnis, „dass so gut wie keine Fahnenmasten im Rostocker Stadtnetz die nötigen Sicherheitsansprüche erfüllten“, wie Stadt-Sprecher Ulrich Kunze auf Nachfrage bestätigt.

Unbemerkt von den meisten Hansestädtern wurden in den vergangenen Monaten deshalb bereits etliche Fahnenmasten unwiederbringlich entfernt – beispielsweise jene an den Einfahrten nach Rostock am Schutower Kreuz sowie in Dierkow. „Auch am Hauptbahnhof sind die Fahnenmasten nicht mehr durch den Tüv gekommen, obwohl sie erst wenige Jahre alt waren“, so Kunze weiter.

Rostocker Rathaus-Mast ist Landesvorschrift

Nicht entfernt, sondern für 15 000 Euro fachgerecht ausgetauscht wurde am Dienstagfrüh der zentrale Fahnenmast, der mittig auf dem Rathausdach angebracht ist. Mindestens einen Mast muss nämlich jede Kommune an einem zentralen öffentlichen Gebäude haben, um der Landes-Flaggenverordnung Folge zu leisten. Wann welche Flagge dort gehisst wird, entscheidet sich nicht im Rathaus selber, sondern wird von Schwerin vorgegeben – beispielsweise bei Staatstrauer oder an zentralen Gedenktagen.

Vor dem Rathausanbau standen in der Vergangenheit ebenfalls mehrere Masten, an denen unter anderem zum Christopher Street Day, bei Aktionswochen oder zu Festen, wie der Hanse Sail, Fahnen im Wind flatterten. Nachdem auch diese Säulen durch das negative Tüv-Urteil entfernt werden mussten, behalf sich die Stadt bis in den August hinein mit mobilen Fahnenmasten. Aus Kosten-, aber auch aus Sicherheitsgründen wurde diese Anmietung aber nicht verlängert. „Perspektivisch sollen dort wieder sieben feste Fahnenmasten hin“, blickt Stadt-Sprecher Ulrich Kunze voraus. Wann die kommen, könne er aber derzeit noch nicht genau sagen.

Kein Bedarf für Werbe-Fahnen in Rostock

Denn grundsätzlich würden Fahnenstangen in der Hansestadt immer seltener benötigt. Deshalb sei in der Verwaltung entschieden worden, das Netz dieser Masten – das früher einmal rund 100 Stück im Stadtgebiet umfasste – immer weiter auszudünnen. „Auch weil Verträge mit privaten Unternehmen, die Fahnenmasten als Werbefläche beinhalteten, ausliefen und eine Verlängerung für diese kommerzielle Nutzung nicht gewollt war“, nennt Kunze Hintergründe. Manch andere Masten seien noch „materielles Erbe“ aus DDR-Zeiten gewesen, wo vor jedem öffentlichen Gebäude, auch vor Schulen und Sportanlagen, ein Fahnenmast zu finden war.

Im Zuge der Sicherheitsüberprüfung seien diese aber nun entfernt worden. „Im ganzen Stadtgebiet bleiben nun noch etwas über 20 Fahnenmasten, die in der Verantwortung des Sportamtes liegen“, erklärt Kunze. Diese stünden beispielsweise an den großen Sportanlagen und sollen zur Ankündigung für Veranstaltungen oder Sponsorenwerbung dienen.

Mast-Unglück in Kiel war Verkettung unglücklicher Umstände

Dass ein solch tragisches Unglück wie in Kiel auch am Rostocker Rathaus hätte passieren können, hält Kunze für unwahrscheinlich. Vor allem weil es sich bei dem tragischen Fall in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelte. So sah es auch der zuständige Richter bei der entsprechenden Verhandlung. Denn der marode Mast war von einem Lkw angefahren und offenbar dadurch zum Absturz gebracht worden. Das Fahrzeug selbst sei durch eine Baustelle vor Ort zum Rückwärtsfahren gezwungen gewesen.

Dennoch entschied der Richter auf einen Fehler des Lkw-Fahrers, der ohne Einweisung seines Beifahrers rückwärts gefahren und dann gegen den Fahnenmast geprallt war. Deshalb wurde der Mann wegen grober Fahrlässigkeit schuldig gesprochen. Der 62-jährige Mann aus Bayern erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro. Das Verfahren gegen den 75-jährigen Beifahrer des Lkw wurde gegen eine Zahlung von 1200 Euro eingestellt. Die Stadt Kiel hatte nach dem Unglücksfall alle Fahnenmasten aus Aluminium außerplanmäßig mittels Ultraschall prüfen und fünf gleicher Baureihe auf dem Rathausplatz entfernen lassen.

Normalerweise würden die Masten in Kiel alle sechs Monate und vor jeder Beflaggung auf Sicht geprüft. Ein Spezialunternehmen würde zudem alle fünf Jahre jene Masten, die nicht aus Fiberglas, sondern aus Alu bestehen, per Ultraschall überprüfen. Wann, auf welche Weise und wie oft die Fahnenstangen in Rostock in der Vergangenheit kontrolliert wurden, war trotz Nachfrage im Rathaus nicht zu erfahren. Die getroffenen Maßnahmen – Abbau oder Erneuerung der Stangen – sollen dafür sorgen, dass sich so ein Unglücksfall wie in Kiel nicht wiederholt.