﻿Nach Überschwemmungen im Landkreis Rostock: So groß sind die Schäden in Gelbensande

Infolge der schweren Unwetter im Nordosten des Landkreises waren hunderte Keller vollgelaufen und sogar ein Hauseingang abgesackt. Die Feuerwehren befanden sich im Dauereinsatz, verletzt wurde niemand. Die Kreisstraße zwischen Willershagen und Blankenhagen bleibt aus Sicherheitsgründen vorerst noch gesperrt. Das Ausmaß der Schäden wird nun bilanziert.

Gelbensande/Willershagen. Wasser steht in den Kellern der Wohnblöcke im Heidering in Gelbensande am Montagnachmittag kaum noch. Lediglich ein paar Pfützen deuten an, dass die Räume vor kurzem noch mehrere Zentimeter hoch überschwemmt waren. Welche Ausmaße die Folgen der schweren Unwetter am Sonnabendabend tatsächlich angenommen haben, protokollierten Thomas Seeger und René Trost von der Wohnungsgesellschaft Gelbensande (WGG) auf ihrer Tour durch die Plattenbauten, die dort zwischen 1982 und 1985 errichtet wurden.

„Bis zu 25 Zentimeter waren es in der Spitze, das sieht man noch deutlich an den Wänden“, sagte Seeger, der mit seinem Kollegen an diesem Tag in 32 Aufgängen im Wohngebiet mit mehr als 330 Wohnungen die entstandenen Schäden aufnahm. „Wir hatten ja noch Glück, obwohl hier alles voll Wasser war“, sagte eine Gelbensanderin, die im Heidering wohnt. „Da hinten war es viel schlimmer“, so die Frau in Richtung Rosinenberg deutend. Und tatsächlich: Besonders schlimm wüteten die Wassermassen dort offenbar in Hausnummer 10.