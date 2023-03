﻿„Schon ungewöhnlich“ – gleich zwei Arbeitsunfälle im Rostocker Hafen: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Gleich zwei Unfälle haben sich am Mittwochnachmittag im Rostocker Seehafen ereignet. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Wie es zu den Vorfällen gekommen ist und warum die Wasserschutzpolizei in beiden Fällen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen hat.

Rostock. Der Schock im Rostocker Seehafen ist noch immer groß. Grund dafür sind zwei schwere Arbeitsunfälle, die sich am Mittwochnachmittag, 29. März, unmittelbar nacheinander auf dem Gelände am östlichen Warnowufer ereignet haben. Der erste Notruf soll, nach Angaben der Wasserschutzpolizei, gegen 15.30 Uhr eingegangen sein.

Ein polnischer Mitarbeiter einer ortsansässigen Ladungsfirma stürzte bei vorbereitenden Arbeiten zur Ladung von großen Rohren von einer vier Meter hohen Leiter auf das Deck eines im Seehafen liegenden Güterschiffs. Der 53-Jährige habe sich bei dem Sturz schwere Verletzungen im Gesicht und am Brustkorb zugezogen, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei bestätigt. Nach der Erstversorgung sei er daher in die Universitätsklinik eingeliefert worden.

Zwei Männer im Rostocker Seehafen schwer verletzt

Noch während die Rettungskräfte mit der Versorgung des Mannes beschäftigt waren, kam es unweit der Unglücksstelle – gegen 16.30 Uhr – zu einem weiteren Vorfall. Diesmal bei Gabelstaplerarbeiten auf der Pier, Am Hansakai. „Hierbei wurden Paletten mit Schaltschränken transportiert. Beim Umstellen einer Palette kam diese mit der Fracht ins Kippen und quetschte den Unterschenkel des Geschädigten ein“, heißt es in einer Polizeimitteilung.

In der Folge habe der Mann eine geschlossene Unterschenkelfraktur erlitten. Er wurde durch die gerufenen Rettungskräfte ebenfalls in die nahe gelegene Universitätsklinik in der Hansestadt gebracht. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich, wie die Ermittler bestätigen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet

Wie genau es zu den Unfällen kommen konnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock hat in beiden Fällen im Zusammenwirken mit dem Kriminaldauerdienst Rostock Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. „Ein standardmäßiges Vorgehen – schließlich sind in beiden Fällen Personen zu Schaden gekommen“, teilt die Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock auf Anfrage mit.

Die Untersuchungen richten sich gegen die Verursacher – zum einen die ortsansässige Ladungsfirma und zum anderen den Gabelstaplerfahrer. Eine Vernehmung der Beschuldigten, Zeugen sowie der Geschädigten soll Aufschluss geben. „Zwei Unfälle an einem Tag: Das ist schon ungewöhnlich.“