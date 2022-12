﻿Nach verlorener OB-Wahl in Rostock: Robert Uhde ist jetzt auch seinen Job als Impf-Arzt los

Rostock. Mit dem Traum-Arbeitsplatz – als Oberbürgermeister im Rostocker Rathaus – hat es bei der OB-Wahl nicht geklappt. Doch nun gibt es für Robert Uhde die nächste Hiobsmeldung: Denn auch den Job, mit dem er in den vergangenen knapp zwei Jahren bekannt geworden ist, ist er jetzt los. Der Ex-OB-Kandidat, Mediziner, Event-Manager und Gutshausbesitzer darf nicht mehr impfen – jedenfalls nicht im Impfzentrum des Landkreises Rostock in Laage.

Das Vertrauensverhältnis sei zerstört, heißt es aus dem zuständigen Landratsamt in Güstrow. Auslöser: Uhde hat offenbar an mehreren Stellen – unter anderem in einer E-Mail, die der OZ vorliegt – behauptet, er sei auf Anweisung des CDU-Vize-Landrats aus den Dienstplänen gestrichen worden und vermutet eine Kampagne gegen sich.

Uhde: Mir wird die Existenz genommen

Robert Uhde betont, „kein frustrierter Wahlverlierer“ zu sein und auch in Zukunft Rostock gestalten zu wollen. Für die Erfahrungen im Wahlkampf sei er dankbar. Doch gegen sein Aus als Impfarzt in Laage wolle er sich wehren – weil es um arbeitsrechtliche Fragen gehe und ihm in Rostock die „finanzielle Existenz“ genommen werde.

Es ist nicht das erste Mal, dass er ankündigt, den Wahlkampf und dessen Nachwehen juristisch aufarbeiten zu wollen – und auch nicht das erste Mal, dass Uhde Andeutungen macht. Im Online-Netzwerk LinkedIn schrieb er vor einer Woche: „Was ich von der CDU hier in Rostock bzw. ihrem Kandidaten erleben durfte, berichte ich gerne ausführlich in genau einer Woche hier.“ Wenige Tage später dann aber: „Ich warte noch ab. Soll erst mal der Anwalt vorsondieren.“

Was Uhde dem Vize-Landrat vorwirft

Robert Uhde habe am 18. November – fünf Tage nach der OB-Wahl in Rostock – in einem vertraulichen Gespräch erfahren, dass er auf „Anweisung von CDU-Vize-Landrat [Stephan] Meyer aus den Dienstplänen des Impfzentrums zu streichen“ sei. Die Dienste im November absolvierte er noch, im Dezember wurden keine Dienste mehr an Uhde vergeben. Vorausgegangen sei ein Anruf des CDU-Vize-Landrates am 28. Oktober. In dem sei es – so die Darstellung Uhdes – um eine Auseinandersetzung zwischen ihm und dem CDU-OB-Kandidaten Michael Ebert gegangen.

Während eines Kandidaten-Talks vor 180 Jugendlichen in der Rostocker Christophorusschule waren die beiden Kontrahenten wegen Eberts Stasi-Vergangenheit aneinandergeraten. „Am Folgetag wurde ich als Impfarzt von meinem direkten Vorgesetzten im Landkreis, Vize-Landrat Stephan Meyer, telefonisch aufgefordert, meine Kritik an Herrn Ebert einzustellen. Es hieß, es gebe noch eine Zeit nach dem Wahlkampf und daran solle ich denken.“

Landkreis: Brauchen weniger Ärzte

Vize-Landrat Meyer hingegen weist die Vorwürfe Uhdes entschieden zurück: „Robert Uhde kennt die Impfzahlen und weiß auch, dass das irgendwann mal vorbei ist.“ Bis April 2023 soll das Impfzentrum in Betrieb bleiben, die Zahl der „Patienten“ aber sei weiter rückläufig. „Wir hatten bislang elf Ärzte unter Vertrag, von denen werden wir jetzt vier kündigen. Ja, auch Robert Uhde ist dabei. Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, denn er war in der gesamten Zeit des Impfzentrums sehr häufig eingesetzt – mit den entsprechenden Verdiensten“, so Meyer.

Damals durfte er noch die Spritze setzen: Dr. Robert Uhde (rechts) bei einem Impftag im Impfzentrum Laage im Jahr 2021. (Archivbild) © Quelle: Martin Börner

Dass der „Rauswurf“ mit Uhdes Wahlkampf und „Parteipolitik“ zu tun habe, das stimme einfach nicht: „Ich habe ihm zur Kandidatur sogar gratuliert“, sagt Meyer. Vielmehr sei es so gewesen, dass der Landkreis sogar Rücksicht auf Uhdes politisches Engagement genommen habe – soweit es möglich war. Aber: „Robert Uhde war OB-Kandidat. Wir konnten mit der Einsatzplanung nicht bis zur Wahl warten. Die Planung erfolgt im Vormonat und wird nur im Notfall geändert, denn normalerweise müssen alle anderen Ärzte noch langfristiger planen“, sagt Stephan Meyer. Das sei der einzige Grund, weshalb Uhde im November kaum noch und im Dezember gar nicht mehr eingeplant worden ist.

Meyer weiter: „Dass ich Robert Uhde schon während des Wahlkampfes mit Konsequenzen gedroht hätte, sollte dieser weiter Michael Ebert attackieren, ist falsch.“ Ja, er habe am 28. Oktober mit Uhde telefoniert. „Dabei ging es aber nicht um Ebert.“

Was stimme: „Die getätigten Behauptungen von Robert Uhde über mich und den Landkreis Rostock können wir so nicht hinnehmen. Das Vertrauen ist aus unserer Sicht zerstört, eine weitere Zusammenarbeit im Impfzentrum nicht mehr vorstellbar“, so Stephan Meyer. Nach OZ-Informationen soll Uhde seit 2021 mehr als 135 000 Euro (brutto) als Impfarzt in Laage verdient haben.

Wollte Uhde für die CDU antreten?

Meyer bestätigt zudem etwas, was sich als Gerücht schon lange in Rostock hält: Bevor die CDU Ex-Polizeichef Michael Ebert als ihren Kandidaten nominierte, hatte Uhde sich darum bemüht, von den Christdemokraten ins OB-Rennen geschickt zu werden. Anfang August habe Uhde telefonisch bei Meyer um Unterstützung dabei gebeten: „Aber erstens gehöre ich nicht der Stadt-CDU an und zweitens bin ich als Teil der Kreisverwaltung zur Neutralität verpflichtet“, sagt Stephan Meyer. Uhde weist zurück, dass er sich um eine CDU-Kandidatur bemüht habe. Hochrangige CDU-Parteigranden aus Rostock bestätigen hingegen Stefan Meyers Version.

In der ersten Runde der OB-Wahl holte Uhde als parteiloser Kandidat 2,4 Prozent – gerade einmal 1807 Stimmen. Für die Stichwahl reichte das bei weitem nicht.