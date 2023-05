﻿„Nur gezittert, nicht geschlafen“: Unbekannte werfen Nachbarn des Trauerschwindlers Scheiben ein

Rostock. Klaus Ehrenberg (82) war am Freitagmittag schon beim Friseur, Ehefrau Ilse (85) plante indes den Einkauf. Dabei haben sie eine unruhige Nacht in ihrem Haus im Landkreis Rostock hinter sich. „Warum sollen wir uns in unserem Alter noch lange ärgern? Das machen wir nicht mehr“, sagt die Frau resolut, die in der Nacht zuvor noch „gezittert und nicht geschlafen“ habe.

Vor ihrer Haustür liegt ein Haufen Scherben. Unbekannte haben am Donnerstagabend fünf der sechs Scheiben am Treppenaufgang der Eheleute eingeschlagen, den gläsernen Windschutz durchziehen nun Löcher.

Das Ehepaar Ehrenberg ist über die mögliche neue Qualität der Auseinandersetzung erschrocken. © Quelle: Martin Börner

Brisant: Nur wenige Stunden, bevor es draußen laut klirrte, hatte die OSTSEE-ZEITUNG einen Bericht im Zusammenhang mit den Ehrenbergs veröffentlicht. Im Fokus: die Vorwürfe, die das Paar gegenüber dem Nachbarn von gegenüber, bekannt als Rostocker Trauerschwindler, und seiner Tochter erhebt.

Landkreis Rostock: Nach einem Bericht macht es „wumm“

Es sei um 21 Uhr herum gewesen, berichten die beiden. Sie habe bereits im Bett gelegen, er ferngesehen. Dann hätten sie plötzlich im Sekundentakt drei dumpfe Schläge gehört. „Wumm, wumm, wumm machte es“, erinnert sich Ilse Ehrenberg. Trotzdem habe es einen Moment gedauert, bis sie und ihr Mann nachgesehen hätten. „Wir dachten überhaupt nicht daran, dass so etwas trotz unserer Anwesenheit passieren könnte“, erklärt Klaus Ehrenberg. Aus dem Dachfenster heraus habe er dann „die Bescherung“ entdeckt und den Notruf 110 gewählt.

Zerbrochenes Glas liegt auf dem Boden. Die Ehrenbergs werden den Schaden nicht beheben, da sie nur Mieter sind. © Quelle: Martin Börner

Kurz darauf seien die Beamten eingetroffen, hätten Gespräche geführt und Fotos gemacht. „Enrico B. war vorher mit dem Transporter unterwegs und kam genau in dem Moment zurück“, berichtet der 82-Jährige. Obwohl der ehemalige Bestatter augenscheinlich nicht zu Hause war, als die Scheiben zersprangen, vermutet der Nachbar einen Zusammenhang zwischen Artikel und Tat – aus seiner Sicht ein „Auftragsding“.

Jedoch gilt die Unschuldsvermutung. Zwar wurde nach Angaben der Anwältin der Ehrenbergs, Christine Habetha, eine Anzeige aufgenommen, allerdings gegen Unbekannt. Die Eheleute haben den oder die Täter nicht gesehen. Auch Anwohner hätten vielfach nur die Knalle vernommen aber nichts gesehen, heißt es.

Grundstück gehört Trauerschwindler-Tochter: Wer zahlt?

Fakt ist: Die zerbrochenen Scheiben betreffen Familie B. insofern, als dass das Grundstück der GbR von Tochter Emely gehört. Die Ehrenbergs wollen diese nun über ihre Anwältin kontaktieren. Denn in der Anschaffung hätten die Scheiben rund 4000 Euro gekostet. Jetzt stünden die Fragen im Raum, wer das bezahle und wegräume, sagt Klaus Ehrenberg. Für ihn jedenfalls steht fest: „Wir werden das nicht tun.“

Eheleute Ehrenberg: „Lassen uns nicht einschüchtern“

Gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG erklärte der Anwalt, der in dem Zivilprozess rund um die Räumungsklage Emely B. vertritt, außerhalb des Gerichtssaals äußere er sich nicht. Dass das Paar sich nach dem Vorfall und dem damit verbundenen Schock wieder an die Presse gewandt hat, hat laut Ilse Ehrenberg vor allem einen Grund: „Wir lassen uns nicht einschüchtern.“

