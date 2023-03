Süßer Nachwuchs im Rostocker Zoo: Orang-Utan-Mädchen im Darwineum geboren

Die beliebtesten Restaurants in Boltenhagen: Was die Sieger sagen – und was der Verlierer

Es hat geschmeckt – sehr sogar. Aber dafür eine Bewertung bei Google abgeben? Manche Gäste machen das. Demnach ist es in Boltenhagen beim „Klausner“ in Tarnewitz am besten. Wie er diesen „Sieg“ einschätzt und was der Gastronom sagt, dessen Laden im Netz am schlechtesten abschneidet.