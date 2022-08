Nur mit Basecap bekleidet ist am Sonntag ein Autofahrer durch die Schranken des Warnowtunnels gerast. Die Rostocker Polizei konnte den 23-Jährigen stellen und machte einen Drogentest.

Nur mit Basballcap bekleidet raste am Sonntag ein Autofahrer durch die Schranken des Warnowtunnels. Die Rostocker Polizei konnte den 23-Jährigen stellen und brachte ihn in eine Klinik.

Nackter Bayer verirrt sich in Rostock – auf LSD durch den Warnowtunnel

Rostock. Am Sonntag wurde die Rostocker Polizei zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein 23-jähriger Bayer war mit dem Auto auf dem Weg in die Heimat, doch er verirrte sich in der Hansestadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Polizei mitteilt, durchbrach der Autofahrer gegen 05.30 Uhr die Schranken des Warnowtunnels und raste weiter durch den Tunnel in Richtung Lütten Klein. Die Beamten konnten das verlassene Auto auf dem Standstreifen in Höhe der Abfahrt Groß Klein feststellen. In der näheren Umgebung entdeckten sie den nackten Mann, nur mit Baseballcap bekleidet.

Auf LSD und ohne Führerschein in Rostock verirrt

Der Mann versuchte zunächst zu fliehen, überlegte es sich aber anders, ging auf die Beamten zu und erklärte, dass er der gesuchte Fahrer sei. Der aus Bayern stammende Mann gab an, dass er LSD konsumiert hätte. Er hatte zuvor ein Festival in der Nähe von Pritzwalk besucht und wollte sich eigentlich auf den Heimweg nach Bayern machen. Offensichtlich ist er in die falsche Richtung gefahren und landete letztendlich vor den Schranken des Warnowtunnels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum der Mann ohne Kleidung unterwegs war, konnte nicht geklärt werden. Wegen seines berauschten Zustandes wurde er in die Uniklinik in Gehlsdorf gebracht.

Da der Bayer keinen Führerschein hat, wurde nicht nur eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von OZ