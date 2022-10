﻿Nächste Netto-Filiale in Rostock: Überflutet der Discounter Hansestadt und Landkreis?

In der Lichtenhäger Chaussee baut der Discounter direkt am Stadtrand einen neuen Markt. Dabei befinden sich in der Nähe bereits mehrere Netto-Märkte. Welche Strategie dahintersteckt und wer regelt, wo neue Filialen entstehen dürfen.

Eine neue Filiale will der Lebensmittel-Discounter Netto im Dezember in der Lichtenhäger Chaussee am Stadtrand von Rostock eröffnen.

Rostock. Die Mauern stehen schon und noch in diesem Jahr soll der Markt fertig sein. In der Lichtenhäger Chaussee, an der Grenze zwischen Hansestadt und Landkreis Rostock, lässt der Lebensmittel-Discounter Netto eine neue Filiale errichten. Drei Millionen Euro investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Bau des Geschäfts mit rund 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche. Es wird die elfte Filiale der Kette in der Hansestadt, weitere zwölf existieren im näheren Landkreis. Auffällig dabei ist, dass gerade der Nordwesten eine hohe Dichte an „roten“ Netto-Märkten aufweist.

So gibt es bereits eine große Filiale im benachbarten Elmenhorst. Sie wurde im vergangenen Jahr modernisiert und liegt weniger als 3 Kilometer vom neuen Standort entfernt. Weitere Geschäfte befinden sich in der Region in den Orten Rethwisch, Doberan, Kühlungsborn, Kröpelin und Neubukow. Bis zum nächsten Netto-Markt innerhalb der Stadtgrenzen Rostocks in der Stockholmer Straße müssen Kunden aus der Lichtenhäger Chaussee nicht einmal einen ganzen Kilometer zurücklegen.

Gebietsleiter: „Filialen in ländlichen Regionen laufen sehr gut“

Zufall sei das durchaus nicht, so Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost beim Netto Marken-Discount. Auch wenn die Orte Elmenhorst, Rethwisch und Doberan nicht viele Kilometer trennen: „Die Filialen laufen sehr gut und sind sehr wichtig für die Versorgung im ländlich geprägten Bereich“, so Muranko. Es werde von den Einwohnern honoriert, dass das Unternehmen sich auch direkt in den kleineren Orten ansiedele und Kunden nicht lange mit dem Auto fahren müssten.

Patrick Muranko ist Gebietsleiter Expansion Ost beim Netto Marken-Discount und damit zuständig für die Filialen in Rostock und dem Landkreis. © Quelle: Patrick Muranko/Privat

Auch deshalb sollen weitere Geschäfte entstehen, darunter eine Netto-City-Filiale im ehemaligen Edeka-Markt am Buchenberg in Bad Doberan, die im Dezember eröffnet werden soll. Zudem habe das Unternehmen bereits ein Grundstück in Mönchhagen erworben und liege in den Planungen für die neue Filiale, so der Expansionsleiter. „Da ich selbst aus Mecklenburg-Vorpommern komme, ist es mir ein Herzenswunsch, unser Filialnetz im Landkreis und in MV zu modernisieren und auszubauen“, sagte Muranko. Weitere Projekte würden derzeit bearbeitet.

Einzelhandelskonzept regelt Anzahl und Standort der Märkte

Wird es in Rostock und dem Landkreis also künftig an jeder Ecke einen Netto geben? Jein. Wo Märkte sich ansiedeln dürfen, regelt zumindest für Rostock das Einzelhandelskonzept. Darin ist – gemessen an Einwohnerzahlen und Verkehrswegen der Hansestädter – festgelegt, wie viele Geschäfte nötig sind, um unter anderem die Grundversorgung mit Lebensmitteln zu gewährleisten. Auch welche Spezialgeschäfte darüber hinaus möglich wären, schreibt das Konzept vor.

Offen bleibt darin allerdings, welcher Supermarkt, Discounter oder Lebensmittelhändler die ausgewiesenen Flächen für sich beanspruchen kann. Eine konkrete Vorschrift, wie viele Filialen von Netto, Aldi, Lidl und Co. auf einen Quadratkilometer kommen dürfen, gibt es demnach nicht. Die Unternehmen können sich frei auf die Standorte bewerben. „Wer den Zuschlag bekommt, entscheiden die Stadtplaner“, so Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord.

Laut Angaben von Netto Expansionsleiter Muranko hatte sich Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos), in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Stadtplanung fiel, bereits 2018 dafür stark gemacht, auf dem Grundstück in der Lichtenhäger Chaussee einen Lebensmittelmarkt errichten zu lassen. Schon damals sei klar gewesen, dass der benachbarte Aldi-Markt geschlossen werden würde.

Lichtenhäger begrüßen Neubau nach Schließung von Aldi-Filiale

Dass an der Grenze zu Lichtenhagen-Dorf nun noch eine weitere Netto-Filiale entsteht, könne er im Prinzip nur begrüßen, sagte Uwe Barten (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen. Die Einwohner würden sich freuen, dass sie auch nach Schließung des Aldi-Markts in der Lichtenhäger Chaussee weiterhin zu Fuß einkaufen gehen können und nicht so weit fahren müssten.

Uwe Barten (parteilos) ist Bürgermeister der an den Rostocker Stadtteil angrenzenden Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen. © Quelle: Martin Börner

Gefragt worden, ob sie gern noch einen Netto oder einen anderen Markt hätten, seien die Lichtenhäger jedoch nicht. „Auf die Strategie des Unternehmens haben wir keinen Einfluss“, so Barten. Dass der Discounter eine weitere Filiale in seiner Gemeinde eröffne, deute jedoch darauf hin, dass es sich lohnen müsse, dort einen neuen Markt zu bauen.

21 Millionen Menschen kaufen jede Woche in Netto-Märkten ein

Das sagt auch Netto-Expansionsleiter Muranko. So würde jeder Investition in einen neuen Standort eine wissenschaftlich fundierte Marktanalyse vorangehen. Die habe in diesem Fall ergeben, dass Potenzial vorhanden sei. Die elfte Filiale innerhalb der Stadtgrenzen Rostocks soll nun planmäßig am 13. Dezember um 7 Uhr eröffnet werden – mit einem Café der Mecklenburger Backstuben, 75 Stellplätzen und E-Ladesäulen für Pkw. 15 neue Arbeitsplätze entstehen mit dem neuen Markt.

Mit mehr als 4280 Filialen in Deutschland, rund 81 800 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 14,7 Milliarden Euro gehört der Netto-Marken-Discount laut eigenen Angaben zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche.