In Lütten Klein hat die stadteigene Wiro einen Weg an der Turkuer Straße aufwändig saniert. Doch nutzen darf ihn niemand – weil der Vermieter und die Stadt streiten. Die Anwohner verstehen den Ärger nicht. Was hinter dieser Behörden-Posse steckt.

