﻿Bürgerforum zum neuen Nahverkehrsplan der Region Rostock: Das sind die Visionen

Rostock. Volles Haus im Foyer des Rostocker Rathauses: Am 28. Februar wurde der Nahverkehrsplan für die Region Rostock vorgestellt. Dutzende Menschen wollten bei dem Bürgerforum erfahren, wie die neue Ära des öffentlichen Nahverkehrs in der Hansestadt und dem Landkreis Rostock aussehen soll. Da mussten sogar noch extra Stühle aufgestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ruft auch bei Verkehrsplaner Mathias Schmechtig positive Verwunderung hervor. „Sind Sie sicher, dass Sie alle wegen uns da sind?“, fragt der Experte, der seit 30 Jahren für Städte und Gemeinden Nahverkehre konzipiert.

ÖPNV-Anteil in der Region Rostock soll sich verdoppeln

Seit 2019 ist er in den Nahverkehrsplan für die Region Rostock involviert. Nun sei man auf der Zielgeraden. Herausgekommen ist ein 700-seitiges Konzept, das Wege und Möglichkeiten aufzeigen soll, wie eine Verdopplung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr in der Region Rostock bis 2030 erreicht werden soll. Dem hatten sich bereits 2021 die Hansestadt, der Landkreis und der Verkehrsverbund Warnow verpflichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias Heuer (l.) und Reiner Groß studieren die Aushänge beim Bürgerforum im Rostocker Rathaus. © Quelle: Ove Arscholl

„Das würde 50 zusätzliche Straßenbahnen und 70 neue Busse sowie 300 bis 350 Fahrer erfordern“, rechnet Schmechtig vor. Auch wenn diese Zahlen zunächst angsteinflößend seien, so sei es machbar, wenn man nur wolle, ist er sich sicher. Das hätten Beispiele aus der Schweiz gezeigt. „Und wir wollen das“, betont Rostocks Infrastruktursenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne).

Neue Buslinien und höhere Taktung in Rostock und Kreis

Wie das möglich ist, zeigt der Kasseler Verkehrsplaner an einigen Beispielen des Nahverkehrsplanes auf. In Rostock sollen unter anderem eine Campus-Buslinie, die die Standorte der Universität miteinander verbinden soll, sowie drei neue Premiumbuslinien im 10-Minuten-Takt die Fahrgäste quer durch die Stadt transportieren. Auch das Straßenbahnnetz soll erweitert werden, zum Beispiel durch eine neue direkte Verbindung zwischen Reutershagen und dem Zoo. Zudem sollen längere Straßenbahnen, ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof und barrierefreie Haltestellen die Attraktivität des Nahverkehrs in der Hansestadt erhöhen.

Express-S-Bahnen ab 2024 von Rostock nach Güstrow Ab 2024 sollen Fahrgäste schneller zwischen Rostock und Güstrow unterwegs sein können. Wie der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV), Daniel Bischof, beim Bürgerforum sagte, sollen im kommenden Jahr einmal morgens und zweimal nachmittags S-Bahnen ohne Stopp zwischen den beiden Städten pendeln. Die S-Bahn zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde soll ab 2024 außerdem am Wochenende durchgängig im 30-Minuten-Takt nachts verkehren, hieß es weiter. Sonntags soll sie tagsüber im 20-Minuten-Rhythmus fahren.

Das größte Potenzial liegt laut Mathias Schmechtig jedoch im Stadt-Umland-Verkehr. „Der Anteil des ÖPNV liegt hier gerade einmal bei sechs Prozent – das ist extrem wenig und entspricht eher dem einer Stadt von 50 000 Einwohnern.“ Taktverdichtungen – beispielsweise auf der Linie 121 vom Rostocker Hauptbahnhof über den ZOB und Bad Doberan bis nach Kühlungsborn und Rerik – sollen dem entgegenwirken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zukunft der Region Rostock: Elektro- und Hybridbusse

Im Landkreis Rostock geht es, so der Verkehrsplaner weiter, vor allem darum, die Grundversorgung sicherzustellen. So sind auch dort neue Linien geplant – unter anderem von Laage nach Tessin oder von Kühlungsborn nach Bützow. Manche der Ideen sind bereits umgesetzt worden. So wurde auf den Rufbus Rubi sowie auf die Verbesserung des Stadtverkehrs in Güstrow verwiesen.

RSAG-Busfahrer Hannes Rehberg (l.) und Rebus-Betriebsleiter Gerd Heuer stehen vor modernen Nahverkehrsbussen ihrer Unternehmen. © Quelle: Ove Arscholl

Dazu gehöre aber auch eine Weiterentwicklung des Fuhrparks von RSAG und Rebus. Wie die aussehen kann, wurde vor dem Rostocker Rathaus auf dem Neuen Markt gezeigt. Dort parkten ein Efficient-Hybrid- sowie ein Elektrobus, die aktuell schon bei den Verkehrsbetrieben eingesetzt werden, um für weniger Emissionsausstöße zu sorgen. Das soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Lesen Sie auch

Bürgerschaft und Kreistag müssen Beschluss fassen

Die Pläne stoßen bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern großteilig auf Zustimmung. Reiner Groß begrüßt beispielsweise, dass auf der Buslinie 24 künftig auch das Wohngebiet Kösterbeck mit eingeschlossen werden soll. „Das ist eine gute Ergänzung“, findet er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Symbolisch wurde der Nahverkehrsplan für die Region Rostock von Infrastruktursenatorin Ute Fischer-Gäde (v.r.) und dem Dezernatsleiter des Landkreises Romuald Bittl (CDU) an Kreistagspräsident Veikko Hackendahl (CDU) und Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) übergeben. © Quelle: Ann-Chrisin Schneider

Symbolisch wurde der Nahverkehrsplan für die Region Rostock von Senatorin Ute Fischer-Gäde und dem Dezernatsleiter des Landkreises, Romuald Bittl (CDU), an Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) und Kreistagspräsident Veikko Hackendahl (CDU) übergeben. Im Sommer wird er dann der Rostocker Bürgerschaft und dem Kreistag des Landkreises Rostock zum Beschluss vorgelegt.