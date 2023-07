﻿Nato plant Logisitikbasis in Rostock: Lagern bald Panzer und Raketen in Warnemünde?

Rostock. Wird Rostock zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für Panzer, Waffen, Nachschub und Kriegsmaterial in ganz Nordeuropa? Nato und Bundeswehr wollen nach OZ-Informationen in Warnemünde einen neuen „Deployment Hub“ aufbauen – auf dem Gelände des Marinearsenals. Vom Ostseebad aus sollen Truppen und Material verlegt, Einheiten versorgt werden.

Der „Hub“ wäre neben dem Stützpunkt Hohe Düne und dem Marinekommando die dritte große Militär-Einrichtung in der Hansestadt. Die Landesregierung bestätigt das Nato-Interesse, will das Logistikzentrum des Militärbündnisses aber verhindern. Schwerin setzt auf Industrie statt Militär.

Schwerin kämpft für Smulders und Meyer

Seit einem Jahr sperrt sich das Verteidigungsministerium dagegen, Flächen der ehemaligen MV Werft in Warnemünde an ein Konsortium aus dem belgischen Unternehmen Smulders und der Papenburger Meyer Werft zu verpachten. Die Unternehmen wollen Umspann-Plattformen für Offshore-Windparks bauen. Ein Milliarden-Geschäft, das 500 Jobs bringen könnte.

„Deutschland hat einen einmaligen Standort für die Offshore-Industrie“, sagt der Staatssekretär Jochen Schulte (SPD). © Quelle: OZ-Archiv

„Wir haben hier einen optimalen Produktionsstandort. Diesen ungenutzt zu lassen, steht im Widerspruch zu den klima- und energiepolitischen Zielen Deutschlands“, schreibt Jochen Schulte, Staatssekretär für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in einem Brief (liegt der OZ vor) an die Spitzen des Bundestages. Das Parlament hatte Anfang Juli eine neue maritime Strategie für Deutschland beschlossen. In der steht der Offshore-Ausbau ganz oben.

Doch nun kommt raus, dass Bundeswehr und Nato andere Pläne haben: Beide wollen – das berichten Quellen aus Berlin und Schwerin – in Warnemünde Kriegsgerät lagern. Von Ersatzteilen, über Panzer bis hin zu Raketen. Das Bündnis müsse im Krisenfall schnell und in großen Mengen Truppen nach Skandinavien oder ins Baltikum verlegen können. Hunderte Soldaten aus verschiedenen Nato-Staaten könnten dafür nach Rostock verlegt werden.

Fahrzeuge der Bundeswehr aus Sanitz und Bad Sülze in einer Fähre auf dem Weg nach Kreta: Der Rostocker Seehafen war bereits mehrfach „Drehscheibe“ für das Militär. © Quelle: Bundeswehr/Moldt

Das Verteidigungsministerium äußert sich nicht zu Details. Nur so viel sagt ein Sprecher: Die „Erfordernisse der Streitkräfte im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung“ würden es bislang nicht erlauben, Flächen des Marinearsenals für eine gewerbliche, zivile Nutzung abzugeben.

Rostock arbeitet an „Plan B“ für Plattform-Bau

„Die Werft ist eine Industriefläche – viel zu schade, um dort zwei, drei Mal im Jahr Panzer zu verladen oder Munition zu lagern“, sagt Schulte. Er bezweifelt zudem, dass es dafür eine Genehmigung geben würde. Bis Ende August fordert er nun eine Entscheidung, was aus dem Werft-Areal wird.

Für den Plattform-Bau wird an einem Alternativ-Plan gearbeitet: Die Meyer-Gruppe will mit Smulders Flächen südlich der Neptun Werft kaufen. Wenn dort Plattformen gebaut werden, muss allerdings die Warnow vertieft werden. Die Nato-Logistikbasis könnte, so Schulte, zum Beispiel im Rostocker Seehafen angesiedelt werden. Dort wurden zuletzt Panzer und Material für den Bundeswehr-Einsatz in Litauen verladen.

