﻿Dicke Muckis ohne Steroide: Rostocker Banker gehört zu Deutschlands besten Natural Bodybuildern

Tagsüber in der Bank, abends beim Bankdrücken: Patrick Teutsch (33) aus Rostock gehört zur Weltspitze im Natural Bodybuilding, einer Sparte, in der der Sport ohne Steroide betrieben wird. Bei Instagram folgen dem Bodybuilder mehr als 110 000 Menschen. Wie der Familienvater zum Profi-Bodybuilder wurde, warum er ihn trotz Diätqualen und Training liebt und wie er mit Anfeindungen umgeht.

Rostock. Wenn bei den meisten Rostockern abends die Couch ruft, läuft Patrick Teutsch erst zur Höchstform auf. An sechs von acht Tagen trainiert der 33-Jährige ab 21 Uhr zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio und stählt seinen muskelbepackten Körper bis an den Rand des Möglichen. Und das erfolgreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gebürtige Rostocker gehört zur Weltspitze der Bodybuilder im Natural Bodybuilding. So bezeichnet sich die Nische des bekannten Kraftsports, die den extremen Muskelaufbau ohne gefährliche Substanzen wie Steroide betreibt.

Jeder Muskel an Teutschs Körper ist maximal geformt. Egal ob Beine, Bauch oder Brust – die Konturen gleichen einer wild zerklüfteten Landschaft mit starken Erhebungen, tiefen Schluchten und hervortretenden Venen, die wilden Flussläufen in der Natur gleichen. Für das Laienauge scheint es kaum vorstellbar, dass diese Muskelmasse allein durch Sport aufgebaut wurde. Und doch ist es so, sagt Teutsch: „Wenn man an der Weltspitze kämpft, ist es klar, dass der Look grenzwertig ist.“ Dieser sei erarbeitet mit hartem Training, Ehrgeiz, Disziplin und vor allem der optimal darauf ausgelegten Ernährung. Im normalen Bodybuilding, wo Anabolika und Co. zum Standard gehören, könne er von der Optik her noch nicht mithalten.

Ist Deutscher Meister und Europameister im Natural Bodybuilding: Patrick Teutsch aus Rostock hat bereits mehrere Titel bei Wettbewerben geholt. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2022 ist für den 33-Jährigen ein Wettkampfjahr. Das bedeutet, dass er seit Februar auf Diät ist. Vierzig Wochen aß er wenig und ausgewählt – reduzierte die Kalorienzufuhr drastisch, nahm stattdessen viel Eiweiß zu sich. Nach dem abendlichen Training belohnt er sich beispielsweise mit einem selbst gekochten Essen aus 200 Gramm Rindertartar, 100 Gramm Reis und 600 bis 800 Gramm Gemüse.

Diät: So wenig Fett wie möglich, maximales Muskelwachstum

Dreizehn Kilo hat er seit Februar verloren, wog bei seinen Wettkämpfen im Oktober und November 89 bis 90 Kilo. „Gleichzeitig fährt man die Aktivität hoch“, sagt Teutsch. Mit dem Ziel, so wenig Prozent Fettanteil wie irgend möglich im Körper zu haben, aber gleichzeitig das maximale Wachstum an Muskelmasse voranzutreiben. Eine Gratwanderung.

Der Körper hat in den krassen Phasen auch mit Kreislaufproblemen, Schlappheit oder Gliederschmerzen zu kämpfen. Gesund ist das an sich nicht, das weiß der Rostocker. „Aber wenn man ehrlich ist, gilt das für jeden Leistungssport.“ Der Deutsche Meister und Europameister spricht reflektiert über seine Leidenschaft. Und: Er habe bislang auch nur alle drei Jahre ein Wettkampfjahr.

Der Kraftsportler Patrick Teutsch wird in seinem Profisport von seiner Frau Elisa unterstützt. © Quelle: privat

Das Thema Bodybuilding trat 2008 in Teutschs Leben, als der damals 19-Jährige mit Freunden gemeinsam anfängt, Kraftsport zu machen. Im Jahr 2011 nimmt er das erste Mal an einem Wettkampf teil. „Ich habe vorher vieles ausprobiert. Fußball, Handball, Kickboxen. Aber im Kraftsport hab ich schnell gemerkt: Das kann ich – und es hat mir viel Spaß gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beginnt mit dem Sport in Zeiten des Umbruchs

Der Sport begegnet ihm in einer Zeit des Umbruchs. Seine Lehre zum Kfz-Mechaniker hat er abgebrochen, denn er will stattdessen sein Abitur nachholen. Um trotzdem Geld zu verdienen und seine Mutter zu unterstützen, nimmt er parallel zwei Nebenjobs an. „Damals war alles im Umbruch. Der Sport hat mir Struktur gegeben und gleichzeitig half er mir auch, meine Unausgeglichenheit zu kanalisieren“, sagt der Bodybuilder heute. Er kaufte sich Bücher zum Thema, erstellte Trainingspläne, passte seine Ernährung an.

Eines der vielen Klischees, dass Bodybuilder nichts im Kopf hätten, kann der Rostocker mühelos widerlegen. Der Profi im Pumpen hat sein Wirtschaftsfachabitur in Rostock 2011 als Jahrgangsbester abgeschlossen. Danach hat er in Frankfurt das Fach Central Banking studiert. Seitdem ist er Bodybuilder und Banker. „Die Arbeit in der Bank macht Spaß und bietet mir neben dem Sport etwas anderes, hier muss ich logisch-analytisch denken und mit Zahlen arbeiten“, sagt der Familienvater.

Auch so sieht man den Rostocker Patrick Teutsch öfter. Als Bankangestellter muss der Bodybuilder öfter mal Anzüge tragen. © Quelle: privat

Seit 2015 ist er bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main angestellt. Hier trägt er maßgeschneiderte Anzüge, weil ihm die normalen mit seiner Statur nicht passen. „Aber ich muss sie nicht immer tragen, nur wenn es erforderlich ist“, sagt er lächelnd. Er ist im IT-Bereich des Personalwesens tätig, arbeitet meistens von zu Hause aus. Alle vier Wochen fliegt er für den Job für vier Tage in die Main-Metropole.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bodybuilding ist seine Leidenschaft, die ihn sowohl mental als auch körperlich absolut erfüllt, wie er sagt. „Einen Körper nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen und dabei Grenzen auszutesten und zu sehen, was man alles schaffen kann, das reizt mich besonders. Ich finde auch das harte Training superbefriedigend, weil die Resultate auf dem Weg zur Traumfigur sichtbar sind“, erklärt er. Teutsch betont: „Die Grenzerfahrungen bringen mich auch in der mentalen Entwicklung weiter. Ich kann Dinge im Alltag nach diesen Wettkampfphasen ganz anders genießen und weiß vieles mehr zu schätzen als vorher.“ Beispielsweise Zeit mit Freunden und der Familie, ein gutes Essen, einen Spaziergang durch den Rostocker Stadthafen.

Rückkehr nach Rostock – viele Freunde und Familie leben hier

Dinge, für die er in der harten Wettkampfphase wenig Zeit hat. Eine große Unterstützung ist ihm dabei seine Frau Elisa Teutsch (30). „Sie hält mir für den Sport den Rücken frei, dafür bin ich ihr sehr dankbar“, sagt er. Die beiden kennen sich seit 2009, als er bereits mit dem Sport angefangen hatte. Sie gehen gemeinsam zum Studium nach Frankfurt, ziehen 2020 zurück nach Rostock zu ihren Freunden und Familien. „Ich kenne gefühlt jeden Stein“, sagt der Bodybuilder. Vor knapp zwei Jahren hat das Ehepaar außerdem einen Sohn bekommen. Auch deshalb legt der 33-Jährige sein Training so spät in die Abendstunden.

In den letzten Wochen gewann der Athlet mehrere Meisterschaften. Der große Coup gelang ihm bei den Dennis James Classic NPC. Durch den Gesamtsieg hat er es überraschend geschafft, Profi im größten (normalen) Bodybuildingverband IFBB zu werden und konnte sich in der vergangenen Woche in Bukarest (Rumänien) gut gegen die neue Konkurrenz behaupten, auch wenn die Medaillenränge noch nicht drin waren. Das habe noch kein Natural-Profi in seinem Verband geschafft, freut sich Teutsch, für den die Wettkampfsaison damit zu Ende geht.

Natürliches Bodybuilding ohne Dopingmittel In Deutschland gibt es als Alternative zum normalen Bodybuilding seit 2003 den Verband „German Natural Bodybuilding & Fitness Federation“ (GNBF), der nach eigenen Angaben das gesunde, dopingfreie Bodybuilding fördert. Die GNBF tritt für das natürliche Bodybuilding in Deutschland ein und möchte zu dessen Verbreitung beitragen. Dopingmittel wie zum Beispiel Anabolika, Wachstumshormone oder verschreibungspflichtige Diuretika haben im Natural Bodybuilding keinen Platz. Der Verband GNBF hat das Institut GQS (www.gqs-antidoping.de) damit beauftragt die Blut-, Urin- und Haarproben für Dopingtests bei Wettkämpfen zu übernehmen. Jedes Mitglied muss jederzeit damit rechnen, sich einem „Out-of-Season“-Urintest zu unterziehen. Patrick Teutsch hat diesen unangekündigten Test in diesem Jahr bereits zwei mal machen müssen und bestanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teutschs Alltag als Bodybuilder und Familienvater verfolgen in den sozialen Medien bereits tausende Menschen. Auf Instagram hat der Rostocker inzwischen mehr als 110 000 Follower, gibt anderen Sportlern aus dem Bereich Fitness- und Ernährungstipps, zeigt, wie er beispielsweise 270 Kilogramm beim Kreuzheben stemmt – gibt aber auch Einblicke in alles, was gerade nicht so gut läuft. „Viele wollen besser werden und finden das interessant. Ich bin aber kein klassischer Influencer“, sagt Teutsch. Verträge mit Firmen begrenze er auf die Produkte, die er auch selbst nutze. Er selbst bietet aber auch Online-Coachings für Bodybuilder an.

Dass nicht jeder diese Art von Sport gut findet, weiß der Rostocker. Regelmäßig bekommt Patrick Teutsch auch die negativen Seiten der sozialen Medien zu spüren, von Leuten, die ihn beleidigen, anfeinden oder unmoralische Angebote schicken. „Es ist schon krass, was manche einem da schicken“, sagt er. Die Muskeln und der Sport müssten schließlich ihm gefallen. Aber die Hater im Netz hält der Bodybuilder aus. Er kann es an seinen stahlharten Muskeln abprallen lassen.