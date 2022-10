﻿Hakenkreuze an Rostocker Hauswand – Ukraine-Flüchtlinge: „Wir haben Angst“

Symbolbild: An eine Hauswand in der Rostocker Altstadt, in dem derzeit Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, wurden Hakenkreuze gesprüht.

Nazi-Symbole an der Fassade einer Flüchtlingsunterkunft: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 30. Oktober, verfassungswidrige Symbole an ein Wohnhaus gesprayt. Im Gebäude leben viele ukrainische Familien mit Kindern. Bei ihr und ihren Nachbarn wecke dies Erinnerungen an Groß Strömkendorf, sagt eine Bewohnerin. Was Migrantenrat und Jusos fordern.

