Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet NDR-Hörfunkreporter Jan Didjurgeit den FC Hansa Rostock. Auf das legendäre 4:4 des Koggenklubs beim Karlsruher SC in der Zweitliga-Saison 2006/07 wird der Schweriner heute noch angesprochen.

Rostock. NDR-Hörfunkreporter Jan Didjurgeit (50) hat in drei Jahrzehnten mit dem FC Hansa Rostock so ziemlich alles erlebt. Aufstiege, Abstiege, Jubel und Trauer. Das 4:4 beim Karlsruher SC am 20. November 2006 bleibt für den Schweriner unvergesslich. „Auf keine Reportage werde ich bis heute so oft angesprochen wie auf diese“, sagt Didjurgeit.

Hansa holte in einer an Dramatik kaum zu überbietenden Zweitliga-Partie im Karlsruher Wildparkstadion einen 0:3- und 1:4-Rückstand auf. Am Saisonende stiegen beide Klubs in die Bundesliga auf. Vor der Neuauflage des Duells am Sonnabend sprach die OZ mit Didjurgeit.