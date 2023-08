﻿Blitzkritik zu Nena in Rostock: Mehrere Anläufe bei „99 Luftballons“

Rostock. Mit einer Reihe von Hits ist Nena am Freitagabend in den Rostocker Iga-Park gekommen. Die inzwischen 63-jährige Sängerin hat wenig von ihrer jugendlichen Unbekümmertheit verloren, wie sich schnell zeigte.

Gemeinsam mit ihrer (rockigen) Band präsentierte Nena ein Hit-Programm, das sie auch mit aktuellen Stücken erweiterte. Schließlich dauert die Nena-Karriere schon über 40 Jahre an – mit vielen Höhen und auch einigen Tiefen.

Nena-Konzert in Rostock endet leider ohne Zugaben

Aber die Songs bleiben. Und auf ihr Publikum kann sich Nena verlassen, wie sich auch in Rostock zeigte. Denn „Wir gehören zusammen“ – so hat die Sängerin ihre aktuelle Tour betitelt und das lebte sie auch auf der Bühne in Rostock aus.

Mit „Nur geträumt“ (gleich als zweiten Song), „Fragezeichen“ oder „Zaubertrick“ hatte Nena einige Klassiker im Programm, die von den rund 2000 Fans in Rostock natürlich mitgesungen wurden. Es folgten Nummern wie „Wunder geschehen“. Schließlich steuerte die Sängerin im Programm auf den Song zu, der leider wieder an Aktualität gewonnen hat, „99 Luftballons“ nämlich.

Nur der Schluss dieses Songs wollte nicht so recht gelingen, die Sängerin setzte mehrfach an, das kostete Zeit. So beendete Nena ihr Konzert ohne Zugaben, denn um 22 Uhr muss im Iga-Park immer Konzert-Schluss sein.

OZ