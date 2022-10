﻿Neptun Werft: Entsteht in Rostock bald klimaneutrales Forschungsschiff?

Rostock. Ein dicker Eisbrecher, gemacht für Fahrten durchs Polarmeer, und ein klimaneutraler Antrieb: Passt das überhaupt zusammen? Wenn es nach den Entwicklern der Meyer Neptun Werft in Rostock geht, dann lautet die Antwort: Ja, natürlich. Denn genau daran haben die Ingenieure in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. Ein Konzept, wie solch ein einzigartiges Forschungsschiff aussehen könnte, präsentierte das Unternehmen nun anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Meyer Neptun Engineering-Büros mit Sitz auf dem Warnemünder Werftgelände.

147 Meter lang, 25 Meter breit ist das vorgestellte Schiff, das eine Eisdecke von bis zu 1,65 Metern schaffen soll und laut seinen Entwicklern 16 000 Seemeilen klimaneutral unterwegs sein könnte. Möglich macht das ein besonderer Antrieb. So sieht das Konzept die Nutzung von „grünem“ Methanol sowie ein Brennstoffzellen- und Batteriesystem vor. Gleichzeitig sollen ausschließlich nachhaltige Materialien im Innenausbau verwendet werden. „Das neue Polarforschungsschiff verbindet das Know-how unserer neuen und schon länger in der Meyer Gruppe befindlichen Teammitglieder – so haben wir es geschafft, einen weiteren Schritt vorauszudenken“, erklärt Malte Poelmann, Technischer Direktor der Meyer Gruppe.

Zusammenarbeit mit Forschungs-Instituten aus Rostock

Gleichzeitig holte sich das Unternehmen aber auch Wissen von außen herein. Denn das Team von Meyer Neptun kooperierte im Bereich der Forschung mit dem Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT Rostock) sowie dem Fraunhofer Institut Rostock. „Beide haben unsere Pläne und Aktivitäten schon sehr früh unterstützt und uns direkt intensiv in ihre Projekte einbezogen. Dieses Netzwerk macht den Standort Rostock für uns sehr attraktiv“, sagt Manfred Müller-Fahrenholz. Er ist Geschäftsführer des neu gegründeten Ingenieurbüros Meyer Neptun Engineering.

Noch handelt es sich bei dem vorgestellten Polarschiff nur um eine Idee auf dem Papier beziehungsweise – im digitalen Zeitalter – eine im PC. Doch wenn es nach der „Crew“ von Meyer Neptun geht, dann soll das eigens entwickelte Forschungsschiff als erstes seiner Art möglichst bald in Rostock gebaut werden und dann zukünftig im Polarmeer wichtige Daten über die Veränderungen im Ökosystem sammeln. Zum Vergleich: Während das nun vorgestellte Schiff mit „grünem“ Methanol fahren würde, wird die „Polarstern“, als Forschungsschiff des Bundes, von vier Dieselmotoren am Laufen gehalten. Das Schiff verbraucht laut Angaben des Alfred-Wegener-Instituts im Einsatz etwa 900 Tonnen Treibstoff (Dieselöl) pro Monat.

Auftrag fürs konzipierte Neptun-Schiff gab es nicht

Einen direkten Auftrag für das nun konzipierte und gezeigte Neptun-Schiff gab es nicht, wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärt. Das Unternehmen sei vielmehr in Vorleistung gegangen. Die Idee dahinter: Man wollte das Wissen um klimaneutrale Antriebe aus der Meyer Gruppe nutzen und auf den schwerstmöglichen Fall anwenden – und das sei eben solch ein Forschungseisbrecher, so der Sprecher. Natürlich habe man dabei die aktuellen politischen Entwicklungen im Hinterkopf gehabt und auch dass unter anderem eben die besagte „Polarstern“ bald ausgemustert wird. Immerhin wurde das Schiff vor 40 Jahren in Dienst gestellt mit eben auch der Technik von damals.

Da passte es gut, dass zur jetzt gefeierten Eröffnung des neuen Ingenieurbüros in Rostock auch Vertreter des Bundesministeriums kamen. So zerschnitt Claudia Müller als Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft zur offiziellen Eröffnungsfeier symbolisch ein Band. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Infrastruktur ist. Dazu gehört die Schifffahrt“, sagte sie in der Begrüßungsrede. Zudem hob sie hervor, wie wichtig die Branche auch für das Gelingen der Energiewende ist. „Für die Nachhaltigkeit von Schiffen kommt es entscheidend auf die Effizienz an. Für diese hochkomplexen Prozesse braucht es kreative und lösungsorientierte Ingenieurinnen und Ingenieure. Bei Meyer Neptun Engeneering finden wir beides – qualifizierte Fachkräfte und hohes Innovationspotenzial. Das ist gut für die Schifffahrt und gut für den Standort Rostock, Warnemünde und das gesamte Land Mecklenburg-Vorpommern“, lobte sie. Gleichzeitig unterstützt der Bund neun verschiedene Projekte des Unternehmens mit einer Summer von insgesamt 4,5 Millionen Euro.

Perspektivisch sollen 100 Mitarbeiter fürs Start-up arbeiten

In den zwei bezogenen und umgestalteten Stockwerken im Bürogebäude auf dem Werftgelände arbeiten derzeit 35 Mitarbeiter. Perspektivisch sollen weitere Stockwerke bezogen werden und die Zahl der Angestellten auf 100 anwachsen. Ursprünglich sollten es bereits jetzt schon 50 Mitarbeiter sein. Doch zum einen gestaltete sich der Umbau aufgrund von Materialengpässen länger und schwieriger als erwartet. Zudem ist es nicht einfach, die passenden Fachkräfte zu finden. Derzeit sind sechs Stellen laut Sprecher ausgeschrieben.

Die „Crew“ des neuen Meyer Neptun-Ingenieurbüros: Derzeit arbeiten hier 35 Mitarbeiter. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Unter denen, die bereits im neuen Büro an Lösungen für die Zukunft arbeiten, sind auch Ingenieurinnen und Ingenieure der früheren MV Werften. Wie zum Beispiel Jana Schröder. Auch sie arbeitete einst für die MV Werften in Rostock. Seit April ist die 42-jährige Systemingenieurin nun für das Meyer Neptun-Start-up-Büro tätig. „Ich bin im Bereich Maschinenbau für Kälte- und Klimasysteme zuständig“, erklärt die Rostockerin, die sehr froh ist, weiter in ihrer Heimatstadt und in der Entwicklung von Schiffen arbeiten zu können.

Jana Schröder (42) ist eine von 35 Mitarbeitenden. Sie kam von den MV Werften zum Meyer Neptun-Ingenieurbüro. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Während die Ingenieure die technischen und theoretischen Voraussetzungen schaffen, wird in den Werfthallen an der Praxis gearbeitet. Derzeit sind das 140 Meter lange und 40 Meter breite Maschinenraum-Module für zwei Disney-Kreuzfahrtschiffe sowie im Auftrag der Lürssen Werft Spezialschiffe für die deutsche Marine.