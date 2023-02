﻿„Nervig und zeitaufreibend“: So reagiert Rostocks Oberbürgermeisterin auf den Hackerangriff

Rostock. Eva-Maria Kröger wurde Opfer eines Hackerangriffs. Am Montagmorgen ist über den Instagram-Account von Rostocks neuer Oberbürgermeisterin ein Post veröffentlicht worden, der zum Investieren in Kryptowährung aufrief. Viele der mehr als 3700 Follower wurden stutzig, zweifelten in den Kommentaren die Echtheit des Beitrags an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf OZ-Nachfrage bestätigt Kröger, dass Fremde ihren Social-Media-Account übernommen haben. „Ich wurde bereits heute früh auf dem Weg zur Arbeit von vielen Freunden und Kollegen darauf hingewiesen“, sagt sie. „Ich habe sofort versucht, mich einzuloggen, was mit meinen Zugangsdaten nicht mehr möglich war.“ Nun könne sie ihren Account nicht einmal sperren lassen.

Nutzer meldeten falschen Kröger-Beitrag

Die Politikerin bezeichnet den Vorfall als „nervig und zeitaufreibend“ – einmal für sie, die sich nun darum kümmern müsse, wieder Zugriff auf ihr Profil zu haben, aber auch für ihre Abonnenten, die mit ominöser Werbung belästigt werden. „Ich gehe davon aus, dass viele Social-Media-Nutzer fit genug sind, zu erkennen, dass mein Account gehackt wurde und die Beiträge nicht von mir kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Instagram-Account von Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger wurde gehackt. © Quelle: Screenshot/OZ

Der ominöse Post ist mittlerweile gelöscht. „Ich habe alle Wege genutzt, die mir zur Verfügung standen, um Instagram zu informieren“, so Kröger. Außerdem hätten viele Nutzer, die auf den falschen Beitrag aufmerksam geworden sind, diesen gemeldet.

Landeskriminalamt: Kein vollumfänglicher Schutz

Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes warnt davor, dass es Betrüger aktuell vermehrt auf Instagram-Accounts abgesehen haben. „Denn deren Zugangsdaten lassen sich einfach zu Geld machen – sei es durch Verkauf, durch Betrug oder durch Erpressung des rechtmäßigen Accountinhabers“, heißt es.

Michael Schuldt vom Landeskriminalamt (LKA) weist auf die bekannten Schutzmaßnahmen hin, die jeder selbst treffen kann. „An erster Stelle steht die sichere Passwortwahl“, sagt er. Dort wo es möglich sei, sollte man auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung setzen. Doch Schuldt betont: Eine Garantie für einen vollumfänglichen Schutz gebe es im Internet nicht. „Gerade online ist das immer ein Wettlauf aus Maßnahmen und Gegenmaßnahmen.“

Innenministerium: Fälle werden komplexer

Welchen Anteil der Diebstahl von Social-Media-Accounts an der Gesamtzahl der Cyberkriminalität hat, lasse sich nicht pauschal sagen. Insgesamt lag die Zahl der Cybercrime-Fälle in MV lag laut LKA 2021 insgesamt bei gut 1700. Mit 128 Hackerangriffen habe sich die Zahl gegenüber 2020 verdoppelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des Innenministeriums sind Angriffe auf die IT-Sicherheit dabei in den vergangenen Jahren nicht nur vielfältiger, sondern auch komplexer geworden. Die Gefahr sei weiterhin auf einem hohen Niveau. Unternehmen wird geraten, sich bei einem Angriff an die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime des Landeskriminalamts zu wenden: „Die ausgewiesenen Experten bieten ihre Hilfe an und sind mit den örtlichen Polizeidienststellen eng vernetzt“, heißt es.

Hacker, Software, Phishing: Fälle von Cyberkriminalität nehmen zu

Immer wieder werden Unternehmen, Prominente und Privatpersonen auch in Rostock Opfer von unterschiedlichsten Arten der Cyberkriminalität. Erst Anfang Februar warnte die Ostseesparkasse vor betrügerischen E-Mails, die im Namen der Bank verschickt werden. Im Januar hatte auch der Ostseepark in Sievershagen auf eine Abzocke über Facebook hingewiesen.

Von Hackerangriffen waren in der Vergangenheit in Rostock zudem Sixt, Nordex und Aida betroffen. Auch das Onlinesystem der Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK) wurde im August Opfer eines Cyberangriffs.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugriff wiederherzustellen ist schwierig

Eva-Maria Kröger geht davon aus, dass sie erst einmal keinen Zugriff auf ihren Instagram-Account mit mehr als 1000 Beiträgen haben wird. „Bei Instagram gibt es einen relativ komplizierten Weg über eine Videoauthentifizierung“, sagt sie.

Die 40-Jährige nimmt bisher über ihren Account die Öffentlichkeit mit durch ihren Arbeitsalltag, ihre ersten Termine als Oberbürgermeisterin. „Das muss jetzt erst einmal ohne gehen“, bedauert sie.