﻿Netto-Mann aus Doberan eröffnet zehn Discounter pro Jahr – warum er selbst nicht einkauft

Rostock/Bad Doberan. Die meisten, die die A 20 abfahren, sehen Autos, Felder, Verkehrsschilder. Patrick Muranko sieht nur eines: eine Menge Möglichkeiten für neue Märkte. „Eine Berufskrankheit“, scherzt der 31-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muranko zählt zu den Menschen, der einen Handelsriesen noch größer werden lassen. Er arbeitet für Netto Marken-Discount und ist der Expansionsleiter für Mecklenburg-Vorpommern und Teile Brandenburgs. Seit sieben Jahren sucht er die Ostseeküste und die Uckermark ab nach Bauland für neue Filialen. Mit Erfolg: Gut zehn „rote“ Nettos eröffne er pro Jahr neu oder nach Umbau wieder, sagt er. „Mehr als 100 Filialen sind in meiner Expansions-Verantwortung.“

Karriere des Netto-Mannes begann im Getränkeland

Wie man im Einzelhandel erfolgreich wird, hat der gebürtige Kühlungsborner bei einem Unternehmer-Clan gelernt, der sich mit Wachstum auskennt: bei Familie Heidebrecht, der die Kette Getränkeland gehört. In deren Betrieb in Elmenhorst bei Rostock ließ sich Patrick Muranko zum Bürokaufmann ausbilden. Während der Lehre im Getränkehandel stillt er seinen Wissensdurst, macht an der Abendschule Abschlüsse als Finanzbuchhalter und Wirtschaftsfachwirt. Heute bestimmt er maßgeblich mit, wo Netto-Kunden künftig Saft, Bier und Brause kaufen können oder ältere Märkte umgebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für seinen Job ist Patrick Muranko ständig auf Achse: Er fährt kreuz und quer durchs Land, sitzt mit Bürgermeistern, Amtsmitarbeitern und Investoren am Verhandlungstisch, besucht Baustellen, jongliert im Büro mit Bilanzen. „Ich liebe diese Abwechslung.“ Von seinem schnieken Äußeren – er trägt gern Hemd und Sakko – solle man sich nicht täuschen lassen. Zementsäcke schleppe er zwar nicht, aber wenn ein Eröffnungstermin drängt, „packe ich durchaus mit an. Die Leute erkennen an, dass ich mir für nichts zu fein bin.“

14-Stunden-Tage für Netto: Familie hält Workaholic Rücken frei

Sein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr und dauert minimum bis 20 Uhr. Für den Netto-Mann kein Problem. „Ich lebe den Job. Das ist mehr als Arbeit für mich.“ Seine Freunde und Familie halten ihm den Rücken frei. „Das weiß ich zu schätzen.“ Familiäre Bande seien ihm wichtig – auch im Beruf. Ob Bauarbeiter, Marktleiter oder Kassierer: „Wir sind alle Teil der Netto-Familie. Das ist keine One-Man-Show.“

Und doch ist er manchmal auf sich gestellt, etwa wenn er Grundstücksdeals für neue Netto-Filialen eintütet. Manche Verhandlung ist zäh. Er sei geduldig, sagt Muranko. „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“ Wie er bei Verhandlungspartnern Sympathiepunkte sammeln kann, hat er früh ausgemacht: In Mecklenburg-Vorpommern öffnen sich für ihn viele Türen, sobald die Leute hören, dass er „einer von hier“ ist. „Den Joker ziehe ich bewusst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auszeit neben der Arbeit: Mit Mann an der Ostsee

Neue Kontakte knüpft er auf Business-Events. Wo ein weiterer Netto Platz hätte, erfährt er von Geschäfts- wie Privatleuten. Wenn sich Einwohner melden, weil sie sich einen Discounter im Dorf wünschen, sei das Gold wert, sagt Muranko. „Mein Netzwerk ist der Schlüssel zum Erfolg.“ Deshalb hat er sein Handy stets auf Empfang.

Abschalten falle ihm schwer, gesteht er. „Ich kann nicht stillsitzen und muss immer was zu tun haben. Am Wochenende ab auf die Couch? Das ist nichts für mich.“ Pause mache er höchstens, um neue Ideen zu entwickeln. Von Stillstand hält Muranko nichts. „Mein Lebensspruch: Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“

Am Wasser kann Patrick Muranko abschalten vom stressigen Arbeitsalltag. © Quelle: privat

Wenn er doch mal durchschnaufen möchte, fährt er an die Ostsee. Doch selbst auf dem Weg zum Strand denkt er oft an die Arbeit. „Ich brauch’ nur an einem Supermarkt vorbeizufahren, dann rattert’s bei mir schon“, sagt Muranko und lacht. Sein Ehemann schimpfe dann manchmal mit ihm. Nachvollziehbar, denn sein Partner muss oft auf ihn verzichten. Das Paar sieht sich oft mehrere Tage nicht, teilt eher die Wochenenden. Und das wird vorerst so bleiben. Seine „bessere Hälfte“ ist „durch und durch Uckermärker“ und sehr heimatverbunden, erzählt Patrick Muranko. Er selbst ist es auch.

An drei Orten zu Hause: Abschalten bei der Gartenarbeit

Muranko ist in Bad Doberan aufgewachsen, zog als Zwölfjähriger mit den Eltern nach Satow. Dort wohnt er immer noch – manchmal zumindest. Denn Patrick Muranko ist an drei Orten zu Hause: In Hanstorf bei Satow lebe er unter der Woche, kümmere sich dort um seine Großeltern. Hat er frei, finde man ihn bei seinem Mann in der Uckermark oder – noch besser – „am wunderschönen Badekiessee in der Nähe Pasewalk“. Dort vermietet er einen Ferien-Bungalow und findet Muße für seine Hobbys.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Patrick Muranko im Schloss Gorow (Gemeinde Satow) mit seiner Oma Christel Busch (84 Jahre). „Sie ist dort zur Schule gegangen und ich mache meinen Großeltern gerne eine Freude und wir gehen da öfters was essen.“ © Quelle: privat

Rasenmähen, Blumen pflanzen, Hecke schneiden – „Dabei kann ich abschalten.“ Im Garten ist Patrick Muranko gern. Wo man ihn dagegen kaum antrifft, ist an der Netto-Kasse. Denn auch wenn Muranko Einzelhandelsprofi ist – „Einkaufen geh ich so gut wie nie, das überlasse ich meinem Partner“, gesteht er und lacht. Bei Aktionsartikeln aber nutze er seine Kontakte. „Dann rufe ich schon mal im Laden an und lass’ was zurücklegen.“

Privates und berufliches Glück in MV gefunden

Auf dem kurzen Dienstweg – so regelt Muranko seine Geschäfte gern. „Ich liebe es, mit Leuten zu kommunizieren“, sagt er. In Gespräche wird er aktuell besonders oft in seiner alten Heimat verwickelt: Wenn er über den Buchenberg in Bad Doberan laufe, werde er alle Nase lang angesprochen auf den Netto, der dort gerade gebaut wird. Auf die Filiale ist Muranko besonders stolz. „Es ist schließlich das Umfeld, in dem ich selbst aufgewachsen bin.“

Hier im Norden fühlt er sich seit Kindertagen wohl, deshalb will er bleiben. Er habe keinen Grund, wie viele seiner Freunde in Metropolen umzuziehen. „Hier hab ich beides: beruflichen Erfolg und privates Glück.“