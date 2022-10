﻿Neu in Boltenhagen: Wie das Wenzel trotz Fachkräftemangel und Corona den Start schaffte

Ein neues Lokal in diesen Zeiten zu eröffnen, ist nicht einfach. Das böhmische Wirtshaus Wenzel in Boltenhagen schaffte es trotzdem, zum neuen Lieblingslokal für Einheimische und Urlauber zu werden. Wie, das verraten die Gastronomen der OSTSEE-ZEITUNG.

Boltenhagen. Die Gastronomie hat keine leichten Zeiten: Erst brachte Corona die Branche zum Stillstand, steigende Energiekosten versetzen nun das Gastgewerbe in Schieflage und der Fachkräftemangel macht es für viele Lokale schwer, überhaupt regelmäßige Öffnungszeiten anzubieten. Auch im Ostseebad Boltenhagen ist die Gastronomie gezeichnet von diesen Problemen. Und dennoch wagen einige den Neustart. Zum Glück, muss man sagen. Das Wenzel in Boltenhagen hat vor gut einem Jahr seine Türen geöffnet – und ist mit böhmischer Küche, deftigen Gerichten und einer zünftigen Bierauswahl zum Lieblingslokal für viele Einheimische und Gäste geworden.

Start in Boltenhagen trotz Corona gelungen

Dirk Koch empfängt uns an einem sonnigen Vormittag im Dünenweg 3 in Boltenhagen. Über der Terrasse strahlt ein blauer Himmel, wer genau hinhört, hört das Meer rauschen. Dirk Koch ist Koch. Küchenchef um genau zu sein. „Wir sind hier wie eine Familie“, beschreibt er das angenehme Arbeitsklima im Wenzel. Das böhmische Wirtshaus gibt es an neun Standorten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Nach Restaurantkette sieht es hier aber überhaupt nicht aus – und schmeckt auch nicht so. Am 15. Dezember 2021 eröffnete das Lokal im Ostseebad Boltenhagen. „Wir hatten aber immer noch mit den Corona-Auswirkungen und fehlendem Personal zu kämpfen“, erinnert sich Dirk Koch, der seit dem 1. Januar die Küche übernommen hat.

Personal in der Gastronomie gesucht

Die Personalsituation ist nicht nur für das Wenzel angespannt. „Es ist einfach teuer, in Boltenhagen zu wohnen, und deshalb schwer, Bewerber zu finden“, erzählt uns Viktoria Franke, Marketingleiterin des Restaurants. Wer also nicht schon im Ostseebad wohne, habe es schwer mit einem Umzug ans Meer. Das Wenzel musste aufgrund fehlenden Personals zwischenzeitlich tageweise schließen. „Um unser bestehendes Team zu schützen“, so Franke. Aktuell sei das Team wieder gut aufgestellt, Bewerber aber trotzdem immer gern gesehen. Zum Team gehört auch Veronica Janczak. Die 27-Jährige kommt gebürtig aus Polen, seit zweieinhalb Jahren ist sie Kellnerin und war zuvor als Reinigungskraft tätig. Ihre Familie lebe in Boltenhagen, „und ich wollte an die Ostsee“.

Zufriedener Koch, zufriedene Gäste

Dirk Koch hat schon zu G8-Gipfel-Zeiten im Grand Hotel in Heiligendamm gearbeitet, an der Seite von Sternekoch Tillmann Hahn gewürzt, gebraten und garniert. „Mein Lebenslauf ist voller verschiedener Stationen“, so der Koch. Und die reichen von Feinkostbistros in Lübeck bis Schwerin, dem New Orleans in Wismar und Restaurants in Grevesmühlen, in verschiedenen Küchen. In Boltenhagen fühle Dirk Koch sich angekommen. Die Küche sei modern, das Team wie ein Zuhause, die Gäste zufrieden. Dirk Koch erzählt, dass im Wenzel für jeden etwas dabei sei. „Ich bin dankbar, hier zu arbeiten.“

Frühstücksbüfett für alle Urlauber an der Ostsee

Trotz unsicherer Zeiten schaffte es das Wenzel, sich im Ostseebad zu etablieren. Das Lokal ist dauerhaft geöffnet, auch an Weihnachten. Ein umfangreiches Frühstücksbüfett steht nicht nur den Gästen der anliegenden Ferienwohnungen zur Verfügung. Auch externe Besucher können täglich zwischen 8 und 11.30 Uhr im Wenzel in den Tag starten. Auf der Terrasse kann man im Strandkorb sitzen, ist nahe am Meer. Die Inneneinrichtung ist neu und modern. Geburtstage bis 13 Personen können problemlos im Wenzel gefeiert werden. 130 Innenplätze und 104 Plätze auf der Terrasse stehen den Gästen bereit.

Böhmische Knödel, Gulasch und Svíčková

Das Restaurant steht für traditionelle böhmische Küche. Knödel, Braten und Biere sind hier dauerhaft auf der Speisekarte. Für den kleinen Hunger gibt es Prager Bierkäse oder Karlsbader Taler. Das sind herzhafte Reibekuchen aus Kartoffeln, Möhren und Lauch. Ebenfalls typisch böhmisch: Topinka, ein geröstetes Brot mit Knoblauch, Paprikabierkäse und Beskydenkäse. Auch Flammkuchen und vegetarische Optionen hält die böhmische Küche bereit. Zu den Klassikern zählen Böhmischer Gulasch, die Wenzelhaxe, Rinderroulade, Prager Schwarzbierrolle und Svíčková. Der Sahnerinderbraten ist ein traditionelles Gericht aus Tschechien. Zu jedem Hauptgang wird eine passende Biersorte empfohlen. Auch Burger und eine Kinderkarte hält das Wenzel parat.

Saisonmenü und meterweise Bier

Saisonal wird das Menü angepasst. Highlights der Herbstkarte: Kürbiscremesuppe mit böhmischen Hörnchen und Hirschgulasch mit Knödeln und Preiselbeergelee. „Ich hatte noch nie einen Gast, der hier nicht fündig wurde“, sagt Dirk Koch zum vielfältigen Angebot. Bier gibt es übrigens meterweise. Zwölfmal 0,3 Liter kosten 40,90 Euro. Bestellen Gäste das Böhmische Trio, erhalten sie drei verschiedene Biersorten. „Freitags ist Biermetertag“, sagt Kellnerin Veronica Janczak. Dann gebe es Vergünstigungen.

Familie über das Restaurant: „Unser neues Lieblingslokal“

Unter den Mittagsgästen befindet sich Familie Saß. Recada und Ehemann Thorsten wohnen zwischen Wismar und Boltenhagen. Sie sind zum dritten Mal hier und sagen: „Es ist unser neues Lieblingslokal geworden.“ Ambiente und Essen stimmen hier, „besonders die Knödelpommes“. „Und das Bier schmeckt gut“, fügt Thorsten Saß hinzu. Aus Baden-Württemberg besuchen Tochter Marie und Enkelkind Leopold die Großeltern. Auch sie kommen gern ins Wenzel in ruhiger und beschaulicher Lage am Wasser. „Ich finde es hier richtig schön und möchte wiederkommen“, sagt der 9-jährige Leopold.