﻿Neubrandenburg: Weihbischof Werbs im Alter von 82 Jahren gestorben

Norbert Werbs, emeritierter Weihbischof des Erzbistums Hamburg, ist am Dienstag in Neubrandenburg gestorben. Über Jahrzehnte prägte der gebürtige Warnemünder das kirchliche Leben in Mecklenburg. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 1981 zum Weihbischof in Mecklenburg.

