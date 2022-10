﻿Neue A 19 Abfahrt Rostock-Industriehafen: Wem sie nützt und warum sie einen Kreisverkehr hat

Neue Jobs für Rostock? So sieht CDU-Chef Friedrich Merz die wirtschaftliche Zukunft der Hansestadt

Merz macht Mut: Am Freitag war der Parteivorsitzende der CDU in Rostock zu Gast. Beim traditionellen Festmahl der Köste stärkte Merz den Unternehmern der Hansestadt den Rücken für schwere Zeiten. Welche Ansiedlung er in Rostock begrüßen würde und wie sich die Kaufleute modernisieren wollen.