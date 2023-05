﻿Neue Alpen-Location im Rostocker Stadthafen: Unternehmer gibt Vermögen für „Chalet O“ aus

Rostock. Bernd Oehm zählt zu Rostocks Top-Unternehmern. Seine Firma, die Oehm und Rehbein GmbH, verkauft Röntgentechnik, mit der Ärzte, Tiermediziner, Sicherheits- und Sanitätsdienste weltweit den Durchblick haben. Spektakuläre An- und Ausblicke bietet der Geschäftsmann seit neuestem im Rostocker Stadthafen – in der wohl exklusivsten Eventlocation der Hansestadt, dem Chalet O.

Das O im Namen ist Programm. Auf 700 Quadratmetern hat Bernd Oehm eine luxuriöse „Alpenhütte“ bauen lassen, die Besucher in Staunen versetzt: Kuschel-Lounge und Zimmer im Chaletchic, Panorama-Sauna, Fitnessstudio, dazu eine weitläufige Dachterrasse mit Swimming- und Whirlpool, Feuerring-Grill und Outdoor-TV – hier mangelt’s nicht an Komfort.

Um den Wow-Faktor zu erleben, müssen Gäste nicht erst ins Gebirge reisen, sondern nur auf den Fahrstuhlknopf drücken: Bernd Oehm hat sein Chalet in den oberen beiden Etagen seines Firmensitzes am Warnowufer errichten lassen.

Pool mit Gegenstromanlage, Whirlpool, Feuerstelle und Sitzlounge über den Dächern Rostocks: Der Außenbereich des "Chalet O" ist wie gemacht für entspannte Sommerabende und Rooftop-Partys. © Quelle: Bernd Hagedorn

Unternehmer investiert viel Geld, Zeit und Liebe zum Detail

„Es ist mein persönliches Herzensprojekt“, sagt Bernd Oehm. Um es zu verwirklichen, hat der bekennende Bergfan weder Kosten noch Mühen gescheut: Er holte Handwerker aus den Alpenländern an die Ostsee, die im Chalet 200 Jahre altes Holz und Naturstein verbauten. Almhüttenkitsch aus dem Möbelhaus gibt es nicht. Vom Deckenbalken bis zum Kunstwerk ist alles von Meistern ihrer Zunft gefertigt, betont Oehm. „Wir haben extrem aufs Detail geachtet.“ Hier trifft rustikale Tradition auf moderne Extras wie Weinklimaschrank und Regendusche.

Besonderer Ort in Rostock für Austausch und Veranstaltungen

Für Edel-Interieur und High-End-Technik investierte Oehm viel Geld. Geld, das ihm die Immobilie wohl nie wieder einspielen werde, sagt er. Doch darum geht es dem Rostocker auch nicht. „In Zeiten, in denen das ,Gegeneinander‘ immer präsenter zu werden scheint, wollte ich einen Ort schaffen, an dem Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen gemeinsam lachen, diskutieren, tanzen, entspannen und abschalten können. Wo man miteinander und nicht übereinander spricht und so seinen Horizont erweitert.“https://www.instagram.com/p/Cq97y-4Ai8q/

Jeder soll das Chalet O genießen dürfen – vorausgesetzt, er achtet die Kultur. Dazu zählt respektvoller Umgang, Wertschätzung und Offenheit für andere Meinungen. Privatpersonen, die es sich mit Freunden oder Familie in chilliger Atmosphäre gut gehen lassen möchten, können das Chalet O mieten. Der Preis richte sich danach, welche Annehmlichkeiten Gäste nutzen wollen, erklärt Bernd Oehm.

Abifeiern oder Junggesellenabschiede – dafür sei das Chalet O nicht die richtige Adresse, sagt Bernd Oehm. „Es geht um ein niveauvolles Miteinander und eine Atmosphäre, in der man sich einfach fallen lassen kann.“ Gefeiert werden darf trotzdem – in kleinen privaten Runden, etwa bei Wellnessabenden, aber auch in größerer Gesellschaft.

Partys auf der Dachterrasse, Wellness im Spa-Bereich

Viele Veranstaltungen sind geplant, den Anfang macht das „Alpenglühen“. Wenn die Sonne über der Warnow untergeht, steigt im Chalet O die Stimmung: An jedem zweiten Donnerstag im Monat finden auf der Dachterrasse Rooftop-Partys statt mit Catering, Cocktails und coolen Beats.

Events im Chalet O: Termine und Preise In den kommenden Monaten finden unter dem Motto „Alpenglühen“ im Chalet O mehrere Afterwork-Rooftop-Partys statt. Die Termine im Überblick: 8. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September 2023. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Wer dabei sein möchte, bekommt die limitierten Tickets online auf www.chalet-o.de. Preis pro Person: 69 Euro (Catering und 1 Begrüßungsgetränk inklusive). Besucher erwartet Alpenchic, Musik, gutes Essen und bereichernde Gespräche. Adresse: Chalet O, Neptunallee 7f, Rostock

Weitere Ideen, wie man das Chalet O mit Leben füllen kann, hat Bernd Oehm schon. Events wie Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Babyschwimmen könne er sich gut vorstellen. Indes wird weiter gebaut: Bis Ende des Jahres soll in der unteren Etage ein Multifunktionssaal samt Loungebereich und Kamin entstehen. Hier können Unternehmen künftig Seminare und Produktpräsentationen ausrichten. Aber auch Konzerte und Lesungen sollen stattfinden. Nebenan werden ein Billardbereich und Kino mit 17 Plätzen gebaut.https://www.instagram.com/reel/CsQmjTAgziO/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Spaß am Job: Mitarbeiter dürfen Chalet im Rostocker Stadthafen gratis nutzen

Sind alle Bauarbeiten abgeschlossen, dürfen Oehms Mitarbeiter alle Vorzüge des Chalets kostenlos nutzen. Gratis im Gym trainieren können sie bereits, ab kommendem Jahr ist für sie auch Saunieren und im Pool planschen zum Nulltarif möglich. „Wir sind ein wachsendes Unternehmen. Als Arbeitgeber will und muss ich auch außergewöhnliche Dinge bieten, damit die Leute gerne bei uns arbeiten und hierbleiben.“

Mit dem Chalet O geht für Bernd Oehm ein viele Jahre gehegter Traum in Erfüllung. Das Glück will er mit anderen Teilen. „Ich möchte die Welt mit meinen Möglichkeiten ein Stück besser machen. Jeder soll das Chalet O glücklicher und erfüllter verlassen, als er es betreten hat.“

OZ