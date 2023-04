﻿Neue Aufträge für Neptun Werft? Meyer-Gruppe will Plattformen in Rostock bauen

OZ-Kommentar

Die Neptun Werft in Rostock will in das Geschäft mit Offshore-Windparks einsteigen. Das ist ein Hoffnungsschimmer, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer. Denn bisher lässt MV jede Woche hunderte neue Jobs und Milliarden-Aufträge liegen – weil die Genossen in Schwerin den Genossen in Berlin keinen Druck machen.