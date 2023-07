﻿Neues Szenelokal in Rostock: „Déjà Vu“ will mit Cocktails und Burgern punkten

Rostock-Stadtmitte. Das hat in Rostock bisher gefehlt, ist sich Wresch Petrosjan sicher: „Es soll ein Laden sein, in den die Leute nach der Arbeit gehen und sich entspannen können.“ Das Ziel hat der 32-Jährige ganz deutlich vor Augen und alles genau nach seinen Wünschen und Ideen umgesetzt. Am Freitag (28. Juli) wird er das „Déjà Vu“ in der Steinstraße eröffnen, das nur einen Katzensprung vom Neuen Markt mit Rathaus und Co. entfernt liegt.

Hinter einem kleinen Durchgang geht es ein paar Stufen hinunter in das Kellergewölbe des Gebäudes mit der Hausnummer 6. Zuletzt befand sich an dieser Adresse eine Kantine. Im Dezember, so Petrosjan, habe er trotz großer Konkurrenz den Zuschlag bekommen. Seitdem wird an dem neuen Laden gewerkelt, der irgendwas zwischen Bar und Diskothek sein will. Der Begriff „Lounge“ treffe es wohl am ehesten, so der Betreiber, der auch selbst im „Déjà Vu“ arbeiten wird.

Rosenblüten an der Decke und LED-Licht an den Wänden

„Als ich das erste Mal hier reinkam, wusste ich sofort, wie alles aussehen soll“, sagte Petrosjan am Tag vor der Eröffnung. An den Tischen mit Marmoroptik stehen opulente Sessel, die mit weichem Stoff überzogen sind, die Wände sind mit künstlichen Grünpflanzen bedeckt, die Decken teilweise mit rosafarbenen Rosen. Dezente goldene Verzierungen runden das Bild ab. Und LED-Leuchten in verschiedenen Farben.

Künstliche Rosen an der Decke und LED-Leuchten in allen Farben bestimmen das Bild im neuen Szenelokal am Rostocker Steintor. © Quelle: Katrin Zimmer

„Das in der Mitte ist die VIP-Lounge“, so der Chef des neuen Lokals. Darin herrsche Rauchverbot, ebenso im größten Raum im Eingangsbereich. Flankiert wird das Herzstück der Clubbar von zwei durch Glaswände extra abgetrennten großzügigen Arealen, in denen explizit geraucht werden darf, auch Wasserpfeife. „Ich möchte aber betonen, dass das hier keine Shishabar ist“, sagte der 32-jährige gebürtige Armenier. Er habe zuvor vier Jahre lang die Shisha- und Cocktailbar „Wave“ in Warnemünde geleitet, wollte nun aber etwas anderes machen.

Etwa 130 Sitzplätze gibt es in der 500 Quadratmeter großen Lounge. Serviert werden alkoholfreie Getränke, Bier, Wein, Spirituosen und Cocktails. Darunter sind Klassiker, wie Caipirinha, Mai Tai und Sex on the Beach, aber auch Eigenkreationen von Barchef Hermann Darlington. Von ihm stammt beispielsweise ein Aperitif bestehend aus Aperol, Pfirsichlikör und Lemon Squash – einem gesüßten Zitronensaft, der seinen Namen trägt: „Darlington“.

Für die Getränke im „Déjà Vu“ verantwortlich ist Barchef Hermann Darlington. Er hat einige Cocktails auf der Karte selbst kreiert und bereits in vielen Hotels und Kneipen in Warnemünde gearbeitet. © Quelle: Constantin Krüger

Auch seinen Kindern sei ein alkoholfreier Cocktail gewidmet, so Petrosjan. Serviert werden sollen neben Getränken auch Burger und Finger Food, wie Chicken Wings und Nuggets. Öffnen werde das neue „Déjà Vu“, das nichts mit der ehemaligen Diskothek im Rostocker Stadthafen zu tun hat, täglich: sonntags bis donnerstags von 18 bis 0 Uhr sowie freitags und sonnabends von 18 bis 3 Uhr. Erst um Mitternacht ist Küchenschluss.

Wegen Raucherbereich: Eintritt erst ab 18 Jahren

Ob es künftig einen Ruhetag geben werde, müsse sich zeigen, erklärte der 32-jährige Gastronom, der früher als Autoverkäufer tätig war. Zunächst aber wird die neue Location in dem Kellergewölbe, in dem sich einst auch die Storchenbar befand, am Freitag um 18 Uhr eröffnet – mit Livemusik von einem DJ und Sektempfang. „Es wird richtig voll, wir haben gut 300 Reservierungen“, so Petrosjan.

Auch künftig soll es etwa einmal im Monat eine größere Party mit Livemusik geben. Ins „Déjà Vu“ rein kommen Gäste erst ab 18 Jahren, weil drinnen geraucht werden darf. Selbst wenn die Jugendlichen in den rauchfreien Zonen sitzen würden, könnte er nicht kontrollieren, ob sie nicht in die Raucherbereiche gehen, so der Lounge-Betreiber. „Deshalb will ich ganz sicher sein.“ Ebenfalls unerwünscht in der neuen Clubbar: Jogginghosen.

