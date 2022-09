﻿Neue Baustelle auf L22 in Rostock: Lange Staus schon am ersten Tag

Von der Holzhalbinsel an der Straße Am Strande zogen sich am Montag in beide Fahrtrichtungen kilometerlange Blechlawinen. Der Versorger Nordwasser muss mehr als 100 Jahre alte Leitungen erneuern. Das bedeutet acht Wochen Sperrung.

