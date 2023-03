Die Stadtwerke Rostock haben in Dummerstorf ihre fünfte Bio-CNG-Tankstelle eröffnet.

Rostock. In Rostock gibt es nun eine weitere Bio-CNG-Tankstelle. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke Rostock ist es bereits die fünfte. Am Montag wurde diese in Dummerstorf in Betrieb genommen. Die Anlage im Gewerbepark Ostsee am Autobahnkreuz A20/A19 ist speziell auf die Versorgung der Logistikbranche der Region mit Bio-CNG (Compressed Natural Gas) ausgelegt. An beiden Zapfsäulen können insgesamt rund 15 Sattelzüge pro Stunde vollgetankt werden. Auch PKW können künftig in Dummerstorf mit Biomethan betankt werden.