﻿Ermittler nennen Details zu Dreifachmord in Rövershagen: So grausam starb die Familie

Ende März wurden bei Rostock die Leichen einer ganzen Familie entdeckt: Ein 27-Jähriger soll seine Eltern und seine Schwester in einem Wohnhaus in Rövershagen ermordet und dann bei Kösterbeck verbuddelt haben. Nun startet der Prozess gegen Andreas S. Was die Ermittler herausgefunden haben, ist schwer zu ertragen.

Rostock. Er soll seine komplette Familie ausgelöscht haben – „heimtückisch“ und aus „niederen Beweggründen“, heißt es in der Anklage: Ab dem 15. November muss sich Andreas S. für den Mord an seinen Eltern und seiner Schwester vor dem Landgericht Rostock verantworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstmals nennen die Ankläger Details zu dem Dreifachmord in einem Wohngebiet in Rövershagen (Landkreis Rostock) und beschreiben in der Anklage, wie durchdacht, geplant und grausam die Bluttaten waren.

Den Vater im Schlaf getötet

Laut Staatsanwaltschaft soll Andreas S. zunächst seinen Vater ermordet haben – im Schlaf. Zwischen den beiden hatte es, so Anwohner, immer wieder Streit gegeben. Dem „verhassten Vater“, so das Landgericht in einer Mitteilung, schoss er mit einer Armbrust vier Pfeile in den Hinterkopf. Das war am 7. Februar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil der Mann nicht sofort tot war, soll Andreas S. eine Gartenmachete aus dem Schuppen geholt, auf Hals und Gesicht des 52-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer verblutete schließlich.

Schwester starb auf Knien

Das zweite Opfer soll noch am selben Tattag die 25 Jahre alte Schwester gewesen sein. Andreas S. soll unter dem Vorwand, eine Überraschung für sie zu haben, seine Schwester dazu gebracht haben, sich Ohrenschützer und eine geschwärzte Brille aufzusetzen. Den Flur hatte er, so die Staatsanwaltschaft, mit Flies und einer Teichfolie ausgelegt. Als seine Schwester, die Bekannte als lebenslustig und fröhlich beschreiben, für die vermeintliche Überraschung hinkniete, soll Andreas S. auch ihr von hinten mit drei Pfeilen in den Kopf geschossen haben. Auch die junge Frau starb nicht sofort, S. musste mit einem Messer „nachhelfen“. So schildern es die Ermittler.

Lesen Sie auch

Vier Tage später soll der Angeklagte dann auch die Mutter, die zuvor verreist war, getötet haben. S. holte die Mutter – 48 Jahre alt – vom Bahnhof ab, gaukelte auch ihr eine Überraschung vor und brachte sie dazu, die verdunkelte Brille zu tragen. Auch seiner Mutter soll S. in den Kopf geschossen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Angeklagte soll Särge gebaut, einen Transporter und einen Bagger beschafft und die Leichen am 28. Februar an einem einsam gelegenen Feldrand vergraben haben“, heißt es vom Landgericht.

Nachdem Bekannte Mitte März die drei Opfer als vermisst gemeldet hatten, kamen Ermittler S. schnell auf die Spur. Seit Ende März sitzt der 27-Jährige in Untersuchungshaft. Für den Prozess gegen ihn sind zunächst acht Verhandlungstage angesetzt.