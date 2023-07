﻿Neue Event-Location in Rostock: Angela Holz eröffnet „Angelokt“ zur Hanse Sail

Rostock. Angela Holz, die Tochter des 2007 verstorbenen Rostocker Gastronomen Wolfgang Holz, betreibt seit Jahren mit ihrer Familie mehrere gastronomische Einrichtungen und den Holz-Catering-Service. Außerdem einen Blumen- und Deko-Laden in Biestow namens „Angelangt“.

Für die Buga in Rostock hatte sie eine besondere Idee. Im alten Stromhaus direkt neben den Lokschuppen im Rostocker Stadthafen, den ihre Familie als Event-Location betreibt, hatte sie eine Dependance ihres Biestower Geschäfts mit Blumen und Deko eröffnet. Im historischen Ensemble. Dann hat sich die Buga zerschlagen. Und Angela Holz musste umdenken. Tat sie. Zur Hanse Sail 2023 am 10. August eröffnet Holz in dem alten Stromhaus nun die Event-Location „Angelokt“.

„Angelokt“ eröffnet am 10. August

Angela Holz sagt: „Im historischen Ensemble zwischen Lokschuppen, der großen Events dient, und den alten Waggons und der Lok, bietet das ‚Angelokt’ Platz für Partys bis zu 35 Personen.“ Weihnachtsfeiern, Betriebsfeiern, kleinere Geburtstage oder Jubiläen. Alles drin. Der Raum bietet neben Tresen und Kühlanlage genug Sitzplätze und eine kleine Tanzfläche plus kleiner Terrasse davor.

Sie und ihr Mann Norman Nitzsche haben seit drei Jahren dort in Ruhe vor sich hingearbeitet. Mit Liebe zum Detail. Der Raum biete beste Eisenbahner-Atmosphäre. Catering über den Familienbetrieb werde zwar angeboten, sei aber nicht bindend. „Die Gäste können sich auch gern selbst versorgen“, sagt Angela Holz. Gebucht werden kann das „Angelokt“ über: post@angelokt.de

