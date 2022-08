Im Spätherbst sollen die Arbeiten an dem Denkmal weitergehen. Indes läuft der Rechtsstreit mit dem säumigen Unternehmen weiter. Mehr als sechs Millionen Euro investiert die Stadt in die Restaurierung.

Rostock. Die Rettung für den Rostocker Wasserturm naht: Nun wurden Verträge mit einer Firma geschlossen, die die Sanierung des maroden Denkmals zu Ende bringen soll. Die Experten von Hollerung-Restaurierung mit Hauptsitz in Reichenbach in Sachsen sollen es richten. Das Unternehmen wurde für die Fortsetzung der Rohbau- und Natursteinarbeiten an dem Denkmal engagiert, wie der zuständige Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) der Stadt mitteilte.

Die Firma soll nun die beschädigten Zinnen und Turmspitzen des 40 Meter hohen Wahrzeichens aus dem Baujahr 1903 wiederherstellen, ebenso wie die Klinkerfassade mit entsprechenden Fugen. Parallel dazu werden die Strebepfeiler und Gesimse wiederhergestellt, hieß es vonseiten des KOE. Zunächst würde die auf originalgetreue Fassadensanierung historischer Bauwerke spezialisierte Firma, die auch eine Niederlassung in Rostock betreibt, Probebrände von den benötigten Steinen machen. Die sichtbaren Arbeiten am Wasserturm könnten demnach voraussichtlich im Spätherbst fortgesetzt werden.